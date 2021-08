Los nuevos desarrollos y detalles del prácticamente fallido contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centro Poblados para dotar con internet gratis por a unos 7.000 colegios de zonas apartadas del país, hicieron que nuevas voces se alzaran.

El contrato, adjudicado en diciembre pasado, fue suscrito por un monto de 1,07 billones de pesos, y el MinTIC entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos. Eso ha alborotado el ambiente político del país, que sigue esperando respuestas por las decisiones que se tomaron.

Para expresar su sentimiento, Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, no apeló al derecho que tiene cualquier ciudadano de opinar, o, en su caso, como periodista, de hacer un editorial. Optó simplemente por manifestar su indignación.

“No es posible que cada semana comencemos con más y más detalles de esa adjudicación de internet para colegios en zonas apartadas que ha resultado ser un desastre y una vergüenza para este país. No es posible que la señora ministra de comunicaciones [Karen Abudinen] no logre dar las explicaciones que toca ante una situación que es verdaderamente aberrante”, dijo Gómez en el espacio radial que dirige.

El pasado 19 de julio, el MinTIC reportó de manera escueta que esa entidad leyó el acta que declara la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, y que a partir de esa fecha el contratista tenía 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo.

“En la audiencia, en la que se respetó el debido proceso, la Unión Temporal Centros Poblados tuvo todas las garantías para su defensa”, agregó la nota oficial de ese momento. “El Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”.

Pocos días después, Abudinem sostuvo en El Tiempo que “ante la ausencia de la garantía bancaria del contrato, no se cumple un requisito de ejecución y por tanto el contrato es inejecutable de acuerdo con la ley”. Pero lo que en realidad sucedió, como estableció ese mismo medio después, fue que las garantías que respaldan el contrato “fueron burdamente falsificadas”.

“Es que cuando uno ve que aparece en la escena el abogado [Jorge] Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centro Poblados, que está en el ojo del huracán de esta vergüenza nacional, pues basta con coger Google y escribir: Pino Ricci/Nule, Pino Ricci/Samuel Moreno [tristemente célebres por el cartel de la contratación en Bogotá] para que vean lo que en el Ministerio de Comunicaciones nunca vieron con una herramienta tan fácil como Google”, se quejó Gómez.

También aseguró que entregar 70.000 millones de pesos de anticipo “no pasa en ningún país serio. 70.000 millones entregados sobre la mano de personas que no van a devolver esa plata nunca, a pesar de lo que diga la ministra de Comunicaciones, una ministra que no vio y que no se enteró”.

Después, Gómez vinculó otros nombres que no se creerían cercanos a esta contratación: “Y muchas sospechas alrededor de esto, de que tenga que estar involucrado de pronto el señor Emilio Tapia, uno de los íconos de la corrupción en este país. Se menciona incluso al señor Álex Saab, y se habla también de la posibilidad de que un importante miembro de una familia del Caribe, de la misma ciudad en que nació la ministra tenga algo que ver en esta situación”.

“Garantías falsificadas. Se dice que se ofrecían 12.000 millones de pesos por debajo de la mesa para quien quisiera expedir las respectivas pólizas, además del valor de las pólizas para subsanar esta vagabundería”, siguió el periodista. “La ministra de Comunicaciones pretendía dar internet a escuelas de zonas apartadas, y terminó su administración enriqueciendo a personas sin escrúpulos. Cualquier explicación queda corta”.