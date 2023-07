Esa es la razón por la que la caleña no ha aparecido en ‘Día a día’, pero sí anda muy activa en Instagram, donde recientemente además se refirió a su próximo aniversario de bodas con su marido antioqueño, con el que algunos creen que no lleva más de seis o siete años casada.

Carolina aseguró que en 2023 cumple 10 años casada con el ingeniero mecánico (que tiene un muy trabajo en una multinacional) y que sí van a festejar la primera década de su unión, pero todavía no tiene un plan específico.

“Este año, si Dios quiere y lo permite, cumplimos 10 años de casados. Vamos a celebrar, pero no sabemos cómo todavía, porque no hemos planeado nada. Entonces, vamos a ver qué. Pero lo cierto es que quisiéramos celebrar con nuestros chiquiticos, que ya hacen parte de estos 10 años”, comentó ‘Caro’ Soto en una historia de IG que ya no está disponible.

Cuándo es el aniversario de Carolina Soto, de ‘Día a día’

La famosa de Caracol Televisión se casó el 7 de septiembre de 2013, como lo ha mencionado en publicaciones anuales (en @caritosotooficial) para celebrar cada año de matrimonio y en las que, incluso, ha mostrado fotos de su boda.

Eso quiere decir que el aniversario de la estrella de la presentación en 2023 es el primer jueves de septiembre y no se descarta que lo celebre con un viaje en familia.

Cuánto lleva Carolina Soto con Germán González

Antes de casarse, ‘Caro’ y ‘Ger’ fueron novios durante dos años. Así lo aseguró la misma presentadora de ‘Día a día’ en 2021, cuando celebró su octavo aniversario de matrimonio (ver descripción de la foto que aparece al final de la nota).

Por eso, se sabe que los esposos González-Soto cumplen 12 años juntos en 2023: dos de novios y 10 casados.