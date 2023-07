La estrella de la actuación también contó datos de su estilo de vida actual (incluidas sus rutinas de belleza) y cómo es la relación con su hijo Thomás, que tuvo con Nicolás Hoyos, pues Aló le dedicó varias páginas.

“¿Cómo te fue con tu separación?”, fue una de las preguntas que le hicieron en la citada fuente en 2023 y Carolina respondió: “Me separé hace dos años larguitos y no fue sencillo, pero logramos resolver el tema”.

Sobre su divorcio, la exesposa de Borja Aguirre (su tercer esposo) no dio más declaraciones en la charla, de lo que sí entregó detalles fue de su actual relación con el productor extranjero Álex García y la cual catalogó como un “amor maduro”.

“Llegó el amor maduro, el amor maduro que es delicioso. Yo siempre he creído que uno tiene que tener fe en algo, esperanza, y yo le apuesto al amor, lo es todo. A mí me gusta dar amor, esa reciprocidad de ver que yo puedo hacer a alguien feliz, sacarle una sonrisa, un brillo en el ojo y tener eso permanentemente al lado de uno, es bonito. Sin embargo, es un acto muy egoísta también, pues eso no implica dejarme de lado hoy, cosa que sí me pasó en algunos momento de mi vida, pero hoy lo vivo de otra forma”, explicó la exreina que ahora es actriz en la edición impresa 879 de la revista.

Igualmente, ‘Caro’ Gómez indicó si piensa casarse con su novio y datos de su historia de amor, que se dio luego de que “en un momento dado” se encontraron “en Miami”. La artista aseguró que antes de ser pareja fueron amigos por muchos años; en la actualidad, según dijo ella en el nombrado medio, son “amigos, compinches, compadres, cómplices”.

“A Álex le puedo contar lo que sea y no pasa nada, no me siento juzgada, eso es lindo también porque no me había pasado y creo que me llegó en un buen momento porque a mis 49 años estaba lista para recibirlo. Creo que a uno la persona ideal le llega cuando uno está preparado para recibirla”, puntualizó la ex Señorita Colombia.

Parejas de Carolina Gómez

Además de ser esposa de Borja Aguirre y novia Álex García, la actriz, presentadora y exreina tuvo estas otras sonadas relaciones: