Variel Sánchez habló de su historia amor con la actriz Estefanía Godoy en el ‘podcast’ Green Souls, donde manifestó el amor que siente por ella desde que era un niño; incluso su primera tusa fue por ella.

En este video (a partir del minuto 24:00 se pueden escuchar las palabras del actor:

El actor de ‘A mano limpia’, de RCN, tiene 33 años y su mujer cumplió 41 años, contó él en el ‘podcast’; es decir, que Godoy es mayor que Sánchez por 8 años.

La diferencia de edad entre ellos dejó de ser evidente cuando él tenía 19 y ella 27 y se volvieron a reencontrar en la mencionada serie, pero ambos tenían pareja.

Después de un tiempo, se vieron en el aeropuerto, cuando ya estaban solteros. Quedaron en salir luego de que Sánchez volviera de un viaje de ‘Las hermanitas Calle’, novela en la que actuó.

“Yo me fui y estaban Carolina Gaitán y Yuri Vargas en ese vuelo. Me acuerdo perfecto que yo les dije: ‘Si Estefanía me para bolas, yo me caso’. Seis meses después, tenga, Estefanía, embarazada”, declaró.