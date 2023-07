La actriz y modelo Laura Barjum, conocida por ganar el Concurso Nacional de Belleza de Colombia y ser “primera finalista” de Miss Universo, anunció recientemente que se irá de Colombia tras una oportunidad que se abrió en el extranjero para estudiar actuación. No llevará a su novio, Diego Sáenz.

Ya anteriormente lo había revelado en una entrevista para ‘Lo sé todo’, sin embargo, lo confirmó este jueves con un video en su cuenta de Instagram donde además contó, a grandes rasgos, cómo ha sido su relación con la actuación desde que llegó a vivir a la ciudad de Bogotá.

La actriz, que recientemente estuvo en ‘Masterchef’ con su pareja Diego Saenz, con quien seguirá la relación a distancia, no dijo el nombre del lugar donde se instruirá, aunque aseguró que vivirá Los Ángeles, desde donde seguirá haciendo contenido, que ellas misma llamó “Lau in L.A.”

“Hace once años llegué a Bogotá a estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. No estudié más nada, aposté todas las cartas ahí. Cuando salí de la escuela rápidamente firmé con una manager super importante en Colombia e inmediatamente me salió un personaje en una novela” inició la historia la caleña.