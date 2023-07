Regnier y Vega, que estuvo cerca de ganar el ‘Desafío’ de 2007, contaron en ‘La red’ que comenzaron su relación después de que él le enviara un mensaje través de Instagram, que ella respondió.

Tuvieron su primera cita, que fue en un asado con varios amigos más, y 20 días después ya eran novios. Un mes más tarde, la exfutbolista se mudó con el productor y director de exitosas series como ‘Pálpito’, ‘La venganza de Analía’ y ‘La Niña’, contaron en este video:

Luego de un par de años de relación, la pareja se comprometió en matrimonio, en un viaje que hizo a República Dominicana y ya se encuentran preparando el evento.

Regnier aseguró en el programa de Caracol que ni ella ni su futuro esposo quieren una boda ostentosa, con músicos, fiesta ni trago, sino algo más tranquilo.

“Creo que nos hace mucho más felices un viaje. Yo me sueño, no sé, por ejemplo algo en Balí [Indonesia], o algo así, un ritual, una ceremonia pequeña de los dos, no más, y allá nos casamos”, declaró la panelista de ESPN.