Sobre la una de la tarde de este jueves 25 de mayo, la exfutbolista Nicole Regnier publicó una queja en sus redes sociales, en la que habla del servicio “lamentable” de Rappi.

(Vea también: Finalista del ‘Desafío’ conquistó a Nicole Regnier y la tiene palpitando de amor)

En su Twitter, la panelista se despachó contra el servicio de domicilios por la mala atención que brindan. Además, mostró la manera en la que un ‘rappitendero‘ le respondió a su reclamo por la demora en el pedido.

— Nicole Regnier (@nicoleregnier11) May 25, 2023

Lo de rappi ya es cosa seria. Hice un pedido a las 11:30 am y esta es la hora que no llega y llevaba media hora escribiendoles sin respuesta.. y cuando aparece el patan de el rappitendero: ”venga lo recoge usted” “fastidiosa” que servicio tan lamentable. pic.twitter.com/ZJqicABEN7

Pocos minutos después, desde el Twitter verificado de Rappi le respondieron lo que parece ser un texto predeterminado.

“Hola, Nicole. Soy Leidys, agente especializada de redes sociales. Discúlpanos por las molestias causadas, ya realizamos los reportes pertinentes con nuestro equipo premium, por medio del correo registrado en la app te contactaremos. Saludos”.

Y es que, al parecer, el ‘rappitendero´’ duró más de dos horas para completar el pedido. Cabe destacar que los domiciliarios de la aplicación hicieron un plantón hace unos días para protestar contra la reforma laboral.

Gracias a la publicación de Regnier, cientos de usuarios de la aplicación compartieron sus anécdotas, en su inmensa mayoría, de la mala atención que da Rappi con los usuarios.

(Lea también: ‘Rappitendero’ expuso a su perro y lo montó de parrillero para repartir pedidos)

Estas son algunas de las experiencias que compartieron los internautas como respuestas al trino de Nicole Regnier.

Por lo menos te dijeron fastidiosa. A mi me mentaron la madre. @RappiColombia pic.twitter.com/LecILvbrGA

yo insisto como siguen pidiendo a domicilio en esa plataforma @RappiColombia son unos gemines la comida siempre fria, transportada en las perores condiciones de aseo para no dañarles el almuerzo, personas que no respetan nada, si quieres una mejor ciudad no pidan domicilios

— 🐶Juan Pablo 🐾 (@juanpablomirque) May 25, 2023