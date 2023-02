View this post on Instagram A post shared by Variel Sanchez (@varielsanchez)

Fue en 1999, cuando tenía 11 años, que saltó al mundo televisivo al interpretar a ‘Bryan Rodríguez’ en Francisco el matemático. Más adelante, le dio vida a Víctor Manjarrés en la serie The Girld de Caracol Televisión. Su primer protagónico fue en Loquito por ti con su personaje de ‘Camilo Arango’. También ha hecho parte de otras producciones como La viuda negra, Las hermanitas Calle, La niña, Pa’ quererte, entre otras.

¿Qué le pasó a Variel Sánchez?

El actor siempre suele mostrarse muy feliz en sus redes sociales donde tiene millones de seguidores que, constantemente, siguen con detalle cada paso de su vida profesional y personal.

Recientemente, el artista de 33 años publicó un video relatando uno de los procesos más difícil que ha tenido que enfrentar. De acuerdo con lo que contó, afortunadamente contó con el apoyo de una persona muy especial que lo animó a continuar adelante. “Un día yo me levanté quebrado económica y emocionalmente, triste, derrumbado, desolado, agobiado, desesperado, sin saber muy bien qué hacer, bravo con la vida, teniéndolo todo, además”.

En ese momento de incertidumbre, su esposa, la también actriz Estefanía Godoy, fue su soporte. El actor confesó que de no haber sido por las palabras de aliento que ella le dijo, no habría podido salir de esa prueba. “Ese día, una persona a la cual yo amo con todas las fuerzas de mi alma, una de esas personas que yo respeto y que admiro profundamente por todos sus procesos, me dijo: ‘confía’. Yo me quedé mirándola y no entendí. Es mi esposa. Ese día se me quedó dando vueltas en la cabeza esa palabra y desde entonces, cada vez que me levanto, me digo a mí ‘confía Variel’. Confía en lo que eres, en lo que tenemos para ofrecer, en lo que queremos, en lo que nunca hemos hecho, pero queremos hacerlo y sobre todo en eso que nos han dicho que no podemos, pero que si confiamos en lo que somos lo vamos a lograr”.

Finalmente, aprovechó para enviar una reflexión a todos sus seguidores y los animó a no dejarse vencer por los obstáculos y a superar los malos momentos. “Todos, absolutamente todos, somos capaces, confiemos en lo que queremos, confiar en eso, nos hace lograr lo que queramos, lo que sea todos somos capaces”.