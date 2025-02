Este jueves 13 de febrero, el entrenador personal e ‘influencer’ José Rodríguez abrió su corazón en el ‘reality de convivencia’, así como ocurrió recientemente con Lady Tabares, quien contó por qué su hijo menor está en la cárcel.

En el espacio, el creador de contenido narró todo lo que ha tenido que afrontar a lo largo de la vida para poder llegar a donde está. Pero un detalle que quizá pasó desapercibido fue cuando mencionó a sus padres, ya que no dio muchos detalles de quiénes eran.

“En 1994 nace José Rodríguez, hijo de ‘Willy’ Rodríguez y María Mercedes Cárdenas, pero ellos se separan cuando soy un bebé”, dijo, justo cuando empezó a contar sus recuerdos.

¿Quién es el papá de José Rodríguez, de ‘La casa de los famosos’?

Pese a que en el Canal RCN José no dio muchos detalles sobre la vida de su padre, cuando participó en ‘La casa de los famosos’ México sí lo hizo. En esa oportunidad, el creador de contenido aseguró que su progenitor había sido exfutbolista del Deportivo Cali.

“El día que nací le informaron a todas las emisoras de Cali que había nacido el hijo de ‘Willy’ Rodríguez, José Manuel Rodríguez Becerra, y María Mercedes Cárdenas […]. Mi padre en mi ciudad es un ícono. Él era delantero del Deportivo Cali”, contó en esa oportunidad.

Según mencionó, desde muy pequeño dejó de vivir con su padre, ya que la relación que tenía con su mamá no era la mejor.

“Mi padre la llegó a maltratar, no era feliz, era muy mujeriego. En mi casa no era querido mi padre, no era bienvenido”, señaló en el mencionado espacio.

¿Quién es José Manuel Rodríguez Becerra?

Es un exfutbolista y entrenador del fútbol colombiano que tiene 60 actualmente y es popularmente conocido como ‘Willy’ Rodríguez. Hoy en día es el entrenador de Boca Juniors de Cali, equipo de la segunda división.

Durante su carrera como futbolista, el entrenador se caracterizó por su eficacia goleadora y pasó por clubes como Cúcuta, Santa Fe y Junior.

Su retiro se dio en 1997, pero su vida continuó ligada al fútbol, Desde entonces, ha sido entrenador de equipos como Bucaramanga, Real Cartagena, Jaguares, entre otros.

En cuando a títulos, el ‘Willy’ Rodríguez ha conseguido coronarse dos veces campeón en la segunda división: con Uniautónoma en 2013 y con Bucaramanga en 2015.

