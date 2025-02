El pasado miércoles 12 de febrero entró a ‘La casa de los famosos’, ‘La rusa’, una cantante de música urbana, que quiere convivir y ponerle dulzura a los participantes del ‘reality’.

En su entrada, ‘La liendra’ se fue de mirón con la participante de nacionalidad rusa, porque pensó que tenía el sobre misterioso que estaban buscando los concursantes.

Ante la avalancha de comentarios y especulaciones de una posible infidelidad del participante a su novia Dani Duke, en la mañana del 13 de febrero, la empresaria decidió romper el silencio para aclarar la situación, expresar su opinión y enviar un mensaje a los internautas que han mostrado indignación. “Se me calman todas las novias tóxicas de Colombia. Ya sabemos que nuestro novio, ‘La Liendra’, está allá metido con bellas y hermosas mujeres, pero repitan después de mí: ‘Miramos y no juzgamos’.

Luego, contó: “Ustedes me hacen reír mucho, me dan cien años de vida. […] Obviamente vamos a estar ahí pegadas 24/7 mirando, pero no juzgando. Y si es necesario halarle las orejas, yo misma las convoco para que se las halemos hasta que se las dejemos más grandes. Mientras tanto, miramos y no juzgamos”, expresó la influencer en sus historias de Instagram.