En la mañana del 24 de abril de 2025, se intensificaron los rumores sobre una posible ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía, luego de que el programa español ‘Vamos a ver’ abordara la situación en vivo.

La presentadora Adriana Dorronsoro afirmó que diversas fuentes le habían confirmado la ruptura, aunque explicó que los motivos aún no estaban completamente claros. De acuerdo con Dorronsoro, se mencionaron posibles terceras personas involucradas, pero no se ofrecieron detalles adicionales.

Además, el presentador Pepe del Real sumó que la pareja venía atravesando malos momentos desde hace algún tiempo. El motivo principal sería la diferencia en los deseos de ambos respecto al futuro: Clara Chía, según él, buscaba dar nuevos pasos en la relación y formar una familia, mientras que Piqué aún no estaba listo para ello.

Del Real también subrayó que la familia de Clara Chía no aprobaba por completa la relación con el exjugador del Barcelona. El tema cobró aún más fuerza tras la difusión de unas imágenes de Piqué acompañada de una misteriosa mujer pelirroja en una heladería, el 1 de abril de este año, lo que alimentó las especulaciones sobre la estabilidad de su relación con Chía.

Hay que recordar que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía se hizo pública en agosto de 2022, tiempo desde el cual ambos han sido objeto de numerosos comentarios y análisis en los medios.

Desmienten que Gerard Piqué y Clara Chía hayan terminado

Pocas horas después de que los rumores se intensificaron, Jordi Martín, colaborador del programa ‘El gordo y la flaca’, se encargó de desmentir la supuesta ruptura. Martín señaló que si bien la pareja no atraviesa su mejor momento, especialmente por los constantes viajes de Piqué a Miami, no hay una separación como tal. Aseguró que estas versiones no se basan en confirmaciones oficiales, sino en interpretaciones mediáticas.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja, me aseguran, que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami”, afirmó Jordi Martín en sus redes sociales.

Para entender la complejidad de este caso, es relevante recordar que la relación de Gerard Piqué y Clara Chía comenzó poco después de la ruptura mediática del exfutbolista con la cantante colombiana Shakira. Desde el inicio, la pareja se enfrentó a intensos cuestionamientos, ya que muchos sugirieron que Clara Chía habría sido el motivo de la separación. Shakira hizo referencia a este y otros episodios en varias de sus canciones, en especial en la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, tema que se viralizó alrededor del mundo.

Otro aspecto fundamental en este triángulo mediático ha sido la custodia de los hijos que Shakira y Piqué tienen en común. Después de un proceso de negociación, ambas partes acordaron que los niños vivirían en Miami con su madre y que Gerard Piqué podría visitarlos cada mes durante diez días, según informó Univisión. En paralelo, Clara Chía ha tenido que soportar la presión de la exposición pública, llegando incluso a modificar aspectos de su vida diaria por el asedio constante de los paparazzi y las redes sociales.

A pesar de que ya no ocultan su relación, sí mantienen una privacidad en redes sociales tratando de esquivar las críticas y señalamientos que constantemente les llegan, sobre todo mientras Piqué está siendo investigado por irregularidades de la Supercopa de España.

