Shakira sigue sorprendiendo en medio de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, y esta vez lo hizo con un anuncio que encendió las redes sociales: el cantante Pitbull será su invitado especial durante la presentación del próximo 16 de mayo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La barranquillera compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción ante la colaboración:

“Oh por Dios, acabo de escuchar que Pitbull se va a unir a mí, va a cantar sus mayores éxitos en mi presentación en el MetLife Stadium en Nueva York. Gente, no se lo pierdan, ¡nos vemos allí!”

La revelación no tardó en desatar una ola de entusiasmo entre sus más de 91 millones de seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes como: “¡Merecemos ver cantar por primera vez Get It Started!”, “cuando Pitbull diga ‘Mr. Worldwide’” y “¡esto va a ser épico!”.

Aunque será la primera vez que ambos artistas comparten escenario en vivo, no es la primera vez que unen fuerzas. En 2010, Shakira y Pitbull lanzaron el tema ‘Rabiosa’, incluido en el álbum ‘Sale el Sol’. Posteriormente, en 2012, volvieron a trabajar juntos en ‘Get It Started’, canción que hizo parte del disco Global Warming del artista estadounidense.

Este reencuentro en tarima promete ser uno de los momentos más esperados de la gira, y muchos fanáticos ya especulan con la posibilidad de ver ambos temas interpretados en vivo por primera vez.

Maluma fue el invitado sorpresa en el concierto de Shakira en Medellín

Cabe destacar que no es la primera vez que Shakira sorprende al público con invitados especiales durante su tour. En su reciente concierto en Medellín, la artista invitó al paisa Maluma al escenario, desatando la euforia del público en el estadio Atanasio Girardot.

La dupla interpretó el éxito Chantaje en medio de ovaciones, consolidando un momento histórico para la ciudad, que recibió a la artista después de casi 29 años. Con la energía de Maluma y la emotividad del regreso de Shakira, la noche quedó grabada como una de las más memorables del tour.

Con Pitbull confirmado y más fechas por venir, queda claro que Shakira está dispuesta a seguir sorprendiendo a su audiencia en cada ciudad. ¿Será que pronto anuncia más estrellas invitadas?

