Maluma ha dado inicio a su esperada gira ‘+PRETTY +DIRTY’ con un emocionante concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, marcando así el inicio de un recorrido que lo llevará por varias ciudades de Europa y Latinoamérica.

¿Por qué lloró Maluma en concierto de Barcelona?

En este espectáculo lleno de energía y nostalgia, el cantante colombiano no pudo contener las lágrimas al confesar que atraviesa una de las etapas más vulnerables de su vida. Desde el primer momento, el público catalán vibró con la actuación del artista de Medellín, quien empezó el ‘show’ con una selección de éxitos de su álbum ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ (2015), interpretando temas icónicos como ‘Borro Cassette’, ‘El Perdedor’ y ‘Carnaval’.

Sin embargo, la emoción alcanzó su punto máximo cuando el escenario se oscureció y Maluma apareció en el centro, en completo silencio. Visiblemente conmovido, rompió a llorar antes de dirigirse a sus seguidores: “Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. He vivido meses muy vulnerables, pero eso no me hace débil, me hace más fuerte y humano”.

Acto seguido, dedicó ‘ADMV’ a su pareja, Susana, y a su hija, París, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes familiares. El concierto cerró con ‘Según quién’ y ‘coco loco’, dejando a sus fanáticos eufóricos.

Esta primera parte del concierto transportó a los asistentes a los inicios de su carrera y despertó la emoción de sus seguidores, que coreaban cada canción. A medida que avanzaba la noche, el repertorio de Maluma continuó con un recorrido por sus más de 15 años en la industria musical.

Conmovió con la interpretación de Marinero, una balada de desamor que cantó con el micrófono pegado a los labios, creando un ambiente íntimo y reflexivo. Luego, el espectáculo retomó su energía con colaboraciones como Vente pa’ca y Chantaje, canciones en las que ha trabajado junto a Ricky Martin y Shakira, respectivamente.

El artista apareció inicialmente con un elegante traje gris y un abrigo de piel, pero a medida que el concierto avanzaba y el ritmo se intensificaba, fue desprendiéndose de algunas prendas hasta llegar a la explosiva interpretación de ‘4 Babys’, seguida de ’11PM’ y ‘HP’, que encendieron aún más al público. Uno de los momentos más destacados llegó con ‘Felices los 4’, una canción que refleja el espíritu festivo y desenfadado que caracteriza su música.

Luego de este exitoso arranque, Maluma continuará su gira por ciudades como Londres, París y Múnich, culminando con tres presentaciones en Madrid, dos de ellas con entradas agotadas.

