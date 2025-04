Rebeca Maiellano, una reconocida fan de Shakira, vivió uno de los momentos más emotivos y polémicos de su vida durante uno de los recientes conciertos de la artista barranquillera.

¿Qué pasó con ‘Shakibecca’ en el concierto de México?

Todo comenzó con una caminata organizada en el marco de la gira de la cantante, donde algunos fans tuvieron la oportunidad de acompañar a Shakira antes de subir al escenario en México.

Sin embargo, varias imágenes captadas por las cámaras provocaron malentendidos y críticas en redes sociales. “Por mi seguridad y por la de Shakira, tenía que estar detrás de ella y con ese mismo ‘look‘ que me puse. Jamás intentaría opacarla, eso no lo hice”, expresó Rebeca en un mensaje de aclaración.

“En los videos parece que estoy caminando delante, pero no es así. Si se fijan bien, mi pierna está detrás de ella. Fue solo el tiro de cámara que se ve así”. La situación se volvió emocionalmente difícil para Rebeca, quien confesó que incluso rompió en llanto por los malos comentarios que recibió.

“Publicaron el momento en el que me piden que me haga hacia atrás como si fuera algo negativo. Pero no fue así. El equipo de Shakira me apoya y sabe la verdad. Todo fue totalmente transparente”.

¿Cómo conoció ‘Shakibecca’ a Shakira?

Ese día la imitadora recibió un inesperado mensaje que le cambió la vida: “Me llegó un mensaje a Instagram diciéndome que tenía entrada para ese mismo día y que Shakira quería darme un abrazo”. Rebeca, emocionada, pidió permiso en su trabajo y asistió al evento.

Allí tuvo un encuentro muy especial con Shakira: “Me senté con ella, entré cantando, pero se me cortó la voz. Hice el oso, pero ella fue muy dulce conmigo. Me dijo: ‘Qué bueno que estés aquí, que camines conmigo’. Y así fue, caminé a su lado, no adelantándome”. Sobre las críticas en redes, Rebeca asegura que todo se sacó de contexto y que hay personas que solo buscan polémica.

También se refirió a la confusión que hubo entre ella y una bailarina que, según algunos fans, tenía un parecido físico con Shakira. “En el escenario hay una bailarina con el mismo cuerpo y ‘look’ de la artista. Muchos pensaron que era yo, pero no. Yo estaba atrás, no bailando”.

‘Shakibecca’, imitadora de Shakira quiere ser cantante

Rebeca ha seguido la carrera de la artista con devoción, y ahora, además, está lanzando su propia música. “Después de este proceso decidí dejar atrás el personaje que muchos conocen y empezar una nueva etapa con mi carrera musical. Mi primer sencillo se llama ‘Como un adiós’, y se vienen más canciones. Esta experiencia con Shakira me marcó y me impulsó a dar este paso”.

Rebeca explicó al programa: “Pero no hubo ninguna mala intención. No somos iguales y cada quien vive estos momentos de forma distinta”.

