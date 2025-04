¿Cuánto gana Shakira por concierto de gira ‘Las mujeres ya no lloran’​? Es una enorme duda que invade a sus seguidores y a los que no lo son, ya que no es un secreto que la barranquillera es una figura mundial que se codea, en cifras, con las más grandes de la escena de la escena musical actual. De hecho, desde hace muchos años ha sabido mantenerse en la cima gracias a su talento y a sus excelentes conexiones para hacer colaboraciones que la mantienen vigente a pesar del cambio de tendencias.

Tanto es su éxito en el planeta, que solo sus canciones hechas contra Piqué le han dejado ganancias millonarias, lo que permite divisar las cifras que puede recibir por una presentación en esta gira que ya ha hecho en numerosos países y los que le faltan, pues tiene programado su ‘show’ en diversas naciones. Incluso, cuenta con 2 en la ciudad de Medellín en el mes de abril de 2025, una noticia muy positiva para todos los antioqueños que deseen ver a la cantante.

Shakira podría estar ganando cerca de 90 millones de dólares en total con el tour ‘Las mujeres ya no lloran’​, según menciona el portal Somos News. Es decir, que por cada presentación facturaría alrededor de 1’956.521 dólares (8.634’528.807 de pesos, aproximadamente), considerando que son 46 conciertos los que tiene programados en su gira mundial. Se trata de una cifra bastante considerable que pone a la barranquillera a un nivel superior.

¿Cuándo es el concierto de Shakira en el Atanasio Girardot (Medellín)?

Los fanáticos de Shakira en Medellín y toda Colombia están contando las horas para presenciar el esperado regreso de la artista al Estadio Atanasio Girardot. Tras una reprogramación inicial, finalmente se ha confirmado que la barranquillera ofrecerá no uno, sino dos conciertos en la capital antioqueña.

La cita doble con Shakira está programada para el sábado 12 de abril y el domingo 13 de abril de 2025. Estas presentaciones forman parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, generando una gran expectativa entre sus seguidores que anhelan corear sus grandes éxitos y disfrutar de su inigualable energía en el escenario.

¿Cuál es la mejor ubicación para un concierto en el Atanasio Girardot (Medellín)?

La elección de la ubicación ideal para un concierto masivo en el emblemático Estadio Atanasio Girardot (Medellín) es un tema de debate constante entre productores y asistentes. Si bien la tradicional gradería ofrece una visión panorámica del escenario, la experiencia inmersiva de la cancha, con su cercanía a los artistas y la energía palpable del público, resulta inigualable para muchos.

No obstante, factores cruciales como la acústica, la visibilidad desde diferentes ángulos y la logística de acceso y evacuación deben ser cuidadosamente considerados para garantizar una experiencia óptima para todos los espectadores, independientemente de su ubicación.

Desde una perspectiva técnica, la cancha presenta desafíos acústicos que requieren una planificación sonora exhaustiva para evitar ecos y distorsiones. Por otro lado, la gradería, aunque ofrece una acústica más controlada, puede generar una sensación de lejanía para algunos asistentes.

En última instancia, la mejor ubicación dependerá del tipo de espectáculo, las preferencias individuales del público y la capacidad de los organizadores para optimizar cada espacio, asegurando así que la magia del evento se disfrute plenamente desde cualquier punto del Atanasio Girardot.

