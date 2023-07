La actriz colombiana habló de su edad en Tropicana, cuando una oyente le dijo que cuando grande quería ser como su personaje de RCN. Uno de los locutores preguntó si acaso le estaba diciendo “vieja” a la antioqueña, por lo que ella intervino.

“Yo soy superorgullosa de tener 49 años. A mí me encanta. Si ella me dice que cuando sea grande quiere ser como yo, me siento feliz, orgullosa; gracias”, declaró Arango, que se ha separado varias veces de su esposo, y no solo por su infidelidad con Sara Corrales.

La artista ya había hablado de la edad en una entrevista en ‘Bravíssimo’ donde indicó que, aunque efectivamente ha envejecido, ya no se identifica con esa actriz joven porque en ese momento lloraba mucho y era muy “atormentada”.

“Lo que he hecho todos los años de esta vida es irme quitando cosas de sufrimiento y abriéndome más a las cosas lindas a la vida y yo en este momento me siento superfeliz. Me siento como que la vida y yo nos la llevamos bien, como que todo fluye, como que funciona”, dijo la pareja de Róbinson Díaz, como se escucha en este video (a partir del minuto 15:44)

Cuántos años tiene Róbinson Díaz: es mayor que Adriana Arango, su esposa

Mientras la actriz tiene 49, el actor de Envigado cumplió 57 años, es decir, que le lleva ocho años a su pareja.

La relación de ellos comenzó cuando eran muy jóvenes y los dos llegaron a Bogotá a buscar oportunidades. A Arango la echaron de la casa en donde se estaba quedando y Díaz le dio posada.

Ahí comenzaron a tener una relación y, poco a poco, fueron construyendo un hogar. Ya van a cumplir 30 años juntos.