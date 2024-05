La diva de Colombia, Amparo Grisales, es una de las actrices más recordadas de las últimas décadas. Actualmente también la recuerdan por ser jurado en el reality ‘Yo me llamo’ y muchos no saben que estuvo casada en el pasado.

Y es que la también presentadora contó en una entrevista para ‘Yo, José Gabriel’ que ella tenía solo 15 años cuando decidió casarse.

“Me caso muy chiquitita porque quería ser grande. Él era muy guapo. Bueno, me caso porque quería salir del país con él y era la única manera. Mi mamá no estaba de acuerdo, me casé a lo escondido”, narró.

Ella contó que la unión fue por lo civil y que ni siquiera se puso un vestido especial. Al año y medio se divorció.

¿Quién es Germán Tessarolo, el único esposo que ha tenido Amparo Grisales?

Es un artista que nació en Italia, en 1945. Cuando tenía solo tres meses de edad migró a Buenos Aires (Argentina) con su familia. Desde niño fue apasionado por la pintura y el dibujo. Se radicó en 1969 en Bogotá, en donde cultivó su carrera y conoció a la actriz.

Tessarolo también es publicista y combina su oficio de pintor con su carrera. Hace exposiciones por varias partes del mundo y en Colombia gestiona talleres de arte con empresarios privados y públicos de diferentes sectores de la industria, así como con fundaciones y asociaciones, como lo registra en su propia página web.

View this post on Instagram A post shared by Germán Tessarolo (@germantessarolo)

El pintor hacer parte de las parejas que ha tenido la también modelo y de las cuales sus nombres han salido a la luz pública. Una de estas, según confesó ella, la maltrató física y psicológicamente, aunque no aclaró de quién se trata.

De hecho, hace pocos años se reencontraron y publicaron una foto juntos, en la que se les ve muy felices y cercanos.

Un reencuentro inolvidable :

El Maestro y Pintor Germán Tessarolo @GermanTessarolo y la gran Actriz y Diva Colombiana Amparo Grisales @Amparo_Grisales, se volvieron reunir después de muchos años. Se les ve felices, alegres y muy vitales.

¡ Felicitaciones !#Amistad #Amor #Paz pic.twitter.com/38CAlfKwt7 — Armando Marti (@armandomarti1) December 16, 2021

