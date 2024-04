La reconocida modelo paisa Tatiana de los Ríos se convirtió en la ganadora del ‘reality’ en 2005, año en el que participaron otras celebridades como ‘el Tino’ Asprilla, Luigi Aycardi, Héctor Buitrago, Carolina Sabino, entre otras.

De los Ríos en entrevista con Pulzo.com reveló en qué se gastó los 300 millones de pesos que se ganó por concursar en el ‘reality’.

“En el primero me fui de viaje y lo otro lo invertí. Participé en el segundo en 2015 en la India, pero no gané, habían como unas monedas que ganamos y que supuestamente la íbamos a repartir pero se perdieron y no sé qué pasó”, comentó De los Ríos.