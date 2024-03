Tatiana de los Ríos estudió negocios internacionales y publicidad, aunque ninguna carrera la terminó completa, pues su destino estaba en frente de las cámaras, convirtiéndose en una de las modelos más relevantes del país.

La paisa estuvo en el matutino de ‘Día a día‘ este miércoles 13 de marzo para hablar infidencias de su vida profesional y su participación en el ‘reality’ del ‘Desafío’.

De los Ríos participó en dos versiones del concurso del ‘Desafío‘, la primera en 2005 en Cabo Tiburón donde quedó campeona y la segunda en el 2015 en India, la Reencarnación.

Del primer concurso recodó: “Me pareció una aventura, eran una vacaciones, me acuerdo de ‘El tino’, Carolina Sabino, Luigi Aycardi, la pasamos muy bien”, contó la paisa.

Después contó: “Al principio todos éramos parchados, éramos muy amorosos, es más hasta ‘El tino’ nos cocinaba, prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias”.

Lo que no le gustó de participar en el ‘reality’ eran las puñaladas de los otros participantes que empezaron a hacerse cuando iniciaron las estrategias a medida que avanzaba el juego, así que la modelo estableció una regla general en el equipo.

“Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban por ti, yo les dije eso me parece injusto, porque la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego, entonces cree esa regla para ser honesta con todos”, contó la ganadora del Desafío 2005.

También recordó que en una de la pruebas, la ganadora del ‘reality’, quería desamarrar una de las cuerdas, así que la tomó con los dientes y logró desenredarla, pero con mala suerte que uno de sus dientes se partió.

“Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca reía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”, contó entre risas.