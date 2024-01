El actor caleño Andrés Parra, famoso por interpretar papeles en producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Por amor a Gloria’, ‘La suegra’, ‘El comandante’, entre otras actuaciones, contó qué fue lo más complicado en el inicio de su carrera en la televisión.

(Vea también: Colegio “pupy” de Bogotá en el que estudió Andrés Parra, aunque terminó validando)

“Al principio yo sufrí mucho, porque mis primeras actuaciones era exageradas, teatrales, no sabía que cámara mirar, como cuidar un micrófono , yo retrasaba las filmaciones por solo cuestiones técnicas, porque era muy bruto para ese tema porque venía de ser actor de teatro“, contó Parra a ‘La Red’.

El actor caleño tuvo que hacer carrera en la televisión, ya que lo bajaron de la nube del actor de teatro que venía a hacer en la televisión.

“Me dijeron usted no es nadie, uno allá es un cero a la izquierda, así que tuve que hacer carrera en Caracol Televisión y eso fue bueno, porque me bajaron de la nube en la que llegué, eso me aterrizó” .

(Vea también: Andrés Parra sufrió por sacada de clavos de su mano, luego de accidentarse en bicicleta)

En una de las anécdotas dentro del canal, al principio de su carrera en la televisión, contó que la producción donde él trabajaba cortaban escenas para descansar y nunca le avisaban para ir a almorzar y por eso siempre se quedaba aguantando hambre.

Sin embargo, este no fue el único obstáculo que tuvo que sortear quien hizo de Roberto Lozano ‘Cayó'(Robo del siglo), en su vida.

“Me dediqué al teatro, decidí estudiarlo, así que me gradué del bachillerato a duras penas porque no asistía a clases, solo a ensayos, yo decía: ¿para qué Química ? ¿Física para qué? Así que me uní al Teatro Libre y me enfrenté a la cruda realidad de una profesión que requería de mucho estudio, lectura y esfuerzo físico”, dijo Parra.

Lee También

“En ese momento, un profesor de la escuela europea nos trataba mal, era muy duro al principio, y me desilusioné. No pensé que fuera capaz, pero a los 3 meses, superé los obstáculos y le cogí la comba al palo“, afirmó el actor de 46 años.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.