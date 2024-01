Alejandra Murgas es una de las caras relativamente nuevas de Noticias Caracol. Lleva un año apareciendo en el noticiero nacional y cuenta que le ha ido muy bien, pero una de las situaciones más difíciles que ha tenido que afrontar es que hace unos meses comenzó un acoso que aún no termina.

Cabe recordar que desde hace varias semanas, Murgas reveló que venía siendo víctima de acoso y que temía por lo que pudiese sucederle. Contó que un exmilitar se presentó con ella por medio de regalos que le dejaba en el canal de televisión y que actualmente sigue apareciéndose sin invitación en las instalaciones para hablar con ella.

Todo empezó en agosto de 2023 y hasta la actualidad, revela que no ha parado e incluso contó que este sujeto la siguió a un cubrimiento al que la enviaron en Barranquilla.

En la emisión de este sábado 27 de enero de Bravíssimo, la periodista fue invitada a una charla sobre diferentes aspectos y contó en qué va la situación.

“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja […] El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, señaló la comunicadora.

Exmilitar sigue acosando a periodista Alejandra Murgas

Sobre su situación de seguridad actual aclaró que no ha obtenido algo más que una orden de alejamiento, pero finalmente es un papel que no le dará muchas garantías.

“Tengo medida de protección, pero si vamos a lo pragmático eso es un papel, que me permite cierta seguridad. Pero este señor no se ha detenido, sigue el hostigamiento, sigue llamando, sigue apareciendo y tiene que haber un paso más para poder darle fin a esta pesadilla”, agregó.

Por último, ella señaló que ha conocido otros casos en los que las víctimas de acoso viven situaciones mucho peores. Dice que las autoridades no han podido hacer mucho más puesto que su caso no está siendo catalogado como un acoso sexual.

“En mi situación lo que pasa con lo que establece el código penal es que su pretensión sexual no era clara. La jueza apeló a la violencia de género para imponer la medida”, complementó.

Además, Murgas se refirió a la violencia de género de la que ha sido víctima trabajando en medios de comunicación y la necesidad de que se atiendan a tiempos este tipo de casos.

“Muchos de los delitos de la violencia de género parten de la concepción que tiene el hombre de la apropiación de la mujer. Eso es muy peligroso y lo hemos normalizado. Tenemos que atacar todos los frentes y es importante hacer pedagogía para cambiar esa forma de ver la vida y relacionarnos”, concluyó.

