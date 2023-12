La dueña de la feria dio la cara en Noticias Caracol y habló sobre los supuestos beneficios que habían obtenido los emprendedores al participar en el evento, como posicionamiento y recordación de marca para los consumidores.

“Esos intangibles que no aterrizan en transacciones”, resolvió María Alejandra Silva la aparente fórmula que tiene la feria, concepto que no es compartido por los expositores e incluso por la periodista del informativo que expresó sus inquietudes acerca del tema.

“A mí no me queda claro ese tema de cómo aprendo a mover mi negocio haciendo parte de la feria Buró… absolutamente todo emprendimiento, y no tengo que hacer un MBA [Maestría en Administración de Empresas]en Economía para entenderlo de esa manera, sobrevive con ganancias”, cuestionó la presentadora del noticiero