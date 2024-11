Natalia París, reconocida modelo y empresaria colombiana, reflexionó sobre su relación con un narco llamado ‘Alias Julio Fierro’, cuando tenía solo 21 años. En una reciente entrevista para Caracol Radio, París compartió que a esa edad no era consciente de las consecuencias, solo se enamóró de esa persona.

(Vea también: Natalia París contó lo que su mamá solía hacerle cuando era niña, algo que no repetiría)

Natalia París habló del papá de su hija, Mariana Correa

La modelo enfatizó que en su juventud, la atracción y la emoción de la vida nocturna la llevaron a tomar decisiones impulsivas con el padre de Mariana. “Uno a los 21 años no mide las consecuencias”, afirmó, sugiriendo que la falta de madurez la pudo llevar a situaciones complicadas y peligrosas.

“Estaba muy inexperta, sobre todo uno vive la vida sin tanto drama, uno no mide las consecuencias de sus decisiones, me dieron palo los medios, pero ya pasó hace mucho tiempo y de ahí en adelante he tenido como siete novios más y me lo siguen preguntando”, dijo Correa.

Esta experiencia personal ha influido en su perspectiva sobre las relaciones y el amor, llevándola a valorar más la estabilidad emocional y el respeto en sus vínculos. París también mencionó cómo esta etapa de su vida le enseñó lecciones importantes sobre la confianza y la seguridad personal.

Lee También

Reconoció que el glamour asociado con el estilo de vida de su expareja ocultaba realidades mucho más oscuras, que ella no pudo ver en ese momento.

“Yo me enamoré de un chico que vi en unas clases de buceo, el chico estaba ahí con el pelo largo, musculoso y pues yo me enamoré de eso, no lo que estaba detrás, uno realmente no piensa mucho en las consecuencias y mucho menos si va a ser el hombre por el resto de su vida, uno simplemente está viviendo el momento típico de los 21 años”, indicó la modelo.

La modelo dio las declaraciones en medio de la promoción de la carrera de su hija, Mariana Correa, quien se lanza como cantante.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.