A través de las redes sociales, Natalia París comparte algunos momentos que vive junto a su hija Mariana, quien acumula un buen número de seguidores en las plataformas y está vinculada al mundo artístico.

No obstante, a la hija de la también DJ no le llama la atención la fama, pues así lo aseguró en una de sus historias en Instagram, en la que explicó que no goza del reconocimiento de su mamá, pero que toda la vida ha convivido con ello.

“Lo bueno es que la fama no me dispara el ego, porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca), para mí todas las personas son iguales y, ante todo, debe primar la humildad. Entonces, siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen, se les olvida que todos estamos en el mismo nivel, se les olvida la humildad”, precisó.

Hija de Natalia París: edad, negocio y a qué se dedica

Se sabe que Mariana Correa nació en el año 2000, fruto de la relación que tuvo la modelo Natalia París con el exnarcotraficante Julio Correa, es decir, la joven tiene entre 22 y 23 años.

Asimismo, a través de las redes sociales se conoció que Mariana tiene un negocio llamado Tribu en el que vende sombreros, sandalias, bolsos, entre otros accesorios, todos elaborados en Colombia.

Pese a que el emprendimiento es una buena fuente de ingresos para la joven, ya que también apoya el de su mamá (Cosmética Natalia París), Mariana se dedica a otras actividades, pues se está formando como actriz y también incursiona en el mundo de la música.