Después de que Cifuentes contó que luego del ‘Desafío’ perdió su matrimonio, Yan también aprovechó para contar una complicación que vive luego de su paso por el ‘reality’ colombiano.

Video de Yan, del ‘Desafío’, donde pide ayuda por problema

El exparticipante, que sufrió la pérdida de un hijo con su pareja sentimental, acudió a sus seguidores para contarles la complicación que tiene en la actualidad, al tiempo que aprovechó para pedirles un apoyo.

Yan, después del Desafío, anda con un chicharrón por el que pidió apoyo de sus seguidores pic.twitter.com/6Wr0yLSW82 — Ana (@PuraCensura) August 15, 2023

De la misma manera en la que en ese momento hizo una petición especial, ahora puso sobre la mesa una realidad que lo ha afectado a través de las redes sociales en las últimas semanas.

De hecho, el reconocimiento que ha tenido a través de esos espacios digitales se ha convertido en un camino para que, según su relato, haya quien se aproveche de su imagen para engañar.

¿Cuál es el problema que Yan tiene después del ‘Desafío’?

El indígena indicó desde su cuenta personal de Instagram que alguien lo ha suplantado a través de un sitio en Facebook, por lo que puso en evidencia esa realidad para aclarar la situación.

“Les cuento que por aquí hay una página falsa que tiene el nombre de Yan Carlos, [el de] esa página no soy yo, es una página falsa que han creado”, explicó en el arranque de su mensaje.

El exintegrante de Beta, que ocupó el segundo lugar entre los hombres de la edición de 2022, indicó que esa suplantación ha llevado a que exista una confusión en donde muchos usuarios no identifican su cuenta personal como el espacio real, por lo que pidió apoyo.

“Muchos de ustedes les están dando mucho me gusta a las fotos y videos que sacan de mi perfil entonces para que [por favor] ya no le den más me gusta ni compartan. La página se llama Yan Carlos y es totalmente falsa para que si pueden reportarla mucho mejor”, concluyó.

Lo cierto es que, al parecer, el llamado del exconcursante del programa de competencias físicas de Caracol Televisión tuvo éxito pues al darle clic al enlace que publicó ya no aparece al aire.