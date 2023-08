Durante los últimos días, la relación amorosa de Jhonny Rivera y la también cantante Jenny López ha sido uno de los temas más comentados en la farándula colombiana.

Aunque ya llevan varios meses de relación, solo hasta hace poco decidieron hacerlo público y detallaron que la atracción entre ellos comenzó después de que empezaran a trabajar juntos.

En medio del revuelo que originó la noticia, unas declaraciones que dio hace un tiempo Shaira (cantante de música popular) sobre la relación que sostenía con Rivera volvieron a aparecer.

Pese a que ella siempre ha considerado a Rivera como un padre, todo parece indicar que algunos de sus seguidores aún creen que entre ellos existió algo más, por lo que se dirigieron al artista en fuertes términos.

“Entro a mi Instagram y veo una cantidad de insultos pero tremendos y un montón de gente tratándome mal”, aseguró este martes Jhonny Rivera en sus historias de Instagram.

Según explicó, todo se dio por la publicación de un medio en redes en el que se mencionaba lo anteriormente explicado.

“La gente lee el titular y arranca a buscarme. Pero si entran y leen la nota ahí Shaira está diciendo que ella siempre me ha visto como un padre y que ha sido una relación de padre e hija. Nunca en la vida he tenido ni una sola palabra de amor con ella. Siempre he tratado de ayudarle, le hice una canción, le ayudé a hacer un video y ha venido a mi casa a pedir consejitos, pero bueno, tengo que convivir con esto”, agregó el cantante.

En su explicación, el pereirano dejó claro que no tenía nada contra el medio, sino con la gente que se quedaba con los titulares. Luego de ello, explicó que siente una gran admiración por Shaira, quien para él tiene una de las mejores voces del país.

“He sido un gran admirador de Shaira. De verdad, de las voces bonitas en Colombia, la de Shaira. Siempre me ha parecido que tiene unas canciones espectaculares desde niña. Nunca ha pasado absolutamente nada y si a la gente no le basta con la versión de ella ni con la mía ahí si no hay nada que hacer”, concluyó.