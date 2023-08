Shaira se dio a conocer en Colombia gracias a su participación el ‘Factor XS’. Y es que con su maravillosa voz logró descrestar a los jurados y televidentes, y se convirtió en la ganadora de su temporada.

Los años han pasado volando y ahora Shaira es una mujer hecha y derecha. Y a diferencia de otros niños que participaron en el ‘reality’ y que abandonaron la música, la artista decidió fortalecer su talento y ahora tiene una carrera que va en ascenso.

Además de sus canciones, Shaira también se ha destacado por otra razón: su sinceridad. Y es que en sus redes no duda decir verdades.

Precisamente, en las últimas horas dio de qué hablar por una pulla que le mandó a Karol G luego de que se conociera su reciente lanzamiento, ‘Mi ex tenía razón’.

En esta ocasión, la ‘Bichota’ quiso apostar por el ‘tex mex’ y hacerle un homenaje a Selena Quintanilla.

El hecho no pareció gustarle a Shaira, quien en una historia de Instagram dio a entender que la artista había tomado esa idea de una canción suya lanzada en mayo pasado, ‘Amor de mentiras’.

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”.

No siendo suficiente con eso, la artista hizo referencia al homenaje a Selena Quintanilla del cual habló Karol G sobre su nuevo tema.

“Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración. En mi caso, nadie había querido grabar ese estilo aquí en Colombia, hasta que yo me atreví y luego… les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado”.

Instagram de Shaira desapareció luego de hablar de Karol G

Varias personas alcanzaron a tomar la captura de pantalla y replicarla en otras cuentas, y luego, hubo quienes intentaron verla en vivo y en directo en el perfil de Shaira. Fue entonces cuando se dieron cuenta que su cuenta había desaparecido.

Ahora, muchos internautas se preguntan si seguidores de Karol denunciaron este posteo y generaron un castigo para su perfil.