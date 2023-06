Ya con 20 años cumplidos y una personalidad muy fuerte, que choca con muchas cosas que son habituales en el mundo artístico, Shaira contó algunas vivencias y malas experiencias que le han hecho pasar. Aparte de contar que algunos colegas le han hecho la vida imposible, también dijo que empresarios han buscado que ella dé algo más que su talento.

La conversación de la santandereana y el programa ‘Lo sé todo, Colombia’ sorprendió a muchos, ya que de esta forma se explica por qué no ha estado tan metida en eventos y escenas de música popular. A pesar de que su surgimiento en el ‘Factor XS’ hacía presentir que iba a tener una carrera con éxito y mucho protagonismo en medios.

Aunque ya se han tenido algunas declaraciones de Shaira sobe colegas del ambiente popular, uno de los más sonados Jessi Uribe, parece que los desplantes han sido más grandes y hasta le han entorpecido presentaciones. Según su relato, esto pasa hace un buen tiempo:

“El tema musical, sabemos que no es fácil. Hay mucha envidia, mucha ‘rosca’, pero lo malo de ‘la rosca’ es no estar en ella (risas)… Sé de artistas en el gremio que no me quieren, pero no me importa. No les gustaría que no llegara, también, a triunfar porque creen que no hay suficiente público para todo el mundo”.