Shaira Pérez llegó al mundo de la música y el espectáculo muy joven, cuando ganó el ‘Factor XS’ en 2011, apenas con ocho años y toda una vida para evolucionar y transformarse. Y ahora, ya mayor de edad y con más de diez años en el ambiente de la farándula, ha aprendido a manejar diferentes situaciones personales y privadas.

La santandereana ha contado, con límites, de su vida sentimental y ha confesado que le gustan los hombres mayores, pero no ha revelado la identidad de sus parejas. Eso, y otros aspectos de su vida, lo ha manejado con reserva en redes sociales, pero en esta oportunidad habló claro de lo que ha pasado con hombres casados.

Lo hizo en la mañana del sábado 27 de mayo, mientras daba una entrevista en el programa ‘Bravíssimo’, que sirvió para lanzar su canción ‘Amor de mentiras’.

Problemas de Shaira para manejar la fama y la vida pública a tan corta edad

Durante la conversación en el programa de CityTv, entre canción y canción que interpretó junto a su grupo, Shaira aceptó que es complicado manejar un peso que no es normal para los niños, como ella hizo desde de que ganó el ‘Factor XS’: “Más allá de tener fama o no fama, lo veo como un reconocimiento y estar en este gremio es complicado, porque todo el foco está hacia ti… Es difícil crecer en esto, la gente te sigue viendo como una niña”.

Según contó, muchos han juzgado sus cambios y decisiones, queriendo que todavía se porte como una niña; en su aspecto, en sus actos y en todo lo que hace en su carrera musical. “Aprendí, desde muy niña, a no ponerle cuidado a eso. Gente que me juzgaba y criticaba cosas que ni al caso, cuando estaba pequeñita. Cosas que no se le dicen a una niña de ocho o nueve años… Cosas tan ridículas que hablan más de esas personas que de lo que soy como persona”, dijo sobre lo que muchos hablaban de ella y que pudo haberla marcado por ser tan niña y estar expuesta a tantas cosas.

“He aprendido a lidiar con muchas cosas complicadas de este medio”, dijo Shaira cuando le preguntaron sobre las redes sociales y el manejo que les da, hasta dijo que su mamá siempre la acompaña en su vida, también en lo que publica y responde.

Shaira contó lo que le ha pasado con hombres casados

‘Amor de mentiras’ es la canción que está estrenando Shaira, musicalmente tiene propuesta de fusión entre cumbia y música popular, en el video también tiene una idea diferente y juvenil. En todo tuvo mucha influencia la joven, por eso habló con tanta confianza del nuevo proyecto.

Y cuando presentó la canción, expresó que es para los hombres que no se deciden y afectan a las mujeres:

“Tengo canciones de amor y de despecho, pero no de indecisión o de ‘no sé qué hacer’. Y dije que íbamos a hacer una canción para esos hombres que dicen: ‘Me voy a separar, igual, mi relación está muy mal, pero no te preocupes’. Porque hay unos que dicen eso y hacen cara de sorprendidos, pero es por excusarse”.

Los presentadores Marcelo Cezán y George Pinzón dijeron que ellos no son ese tipo de hombres, pero la cantante contó que eso fue lo que le pasó a una amiga y por eso se inspiró para sacar su canción: “Pero hay hombres y me inspiré en un tema que le pasó a una amiga, de un amor de mentiras. Nunca dejó al lado su relación pasada, volvió, le prometió mil cosas, pero no pasó nada”.

Los integrantes del programa pusieron en duda si era una amiga o si era una historia de ella misma, por eso respondió que había sido un caso cercano, pero que le han llegado hombres casados con esas promesas:

“Te lo juro, fue una amiga, esta sí fue una amiga. No te puedo negar que a mí me echan el perro los hombres casados. Y yo digo: No. Tanto hombre churo, hermoso, guapo, rico en la vida. Y me voy a poner a fijarme en ti…”.

Y para cerrar el tema, que puso a pensar a muchos sobre su gusto por los hombres mayores y esta nueva confesión de los casados que le han caído, Shaira fue vehemente y aclaró: “Yo, nada que ver, yo así [señal de equis con los dedos]. Como los vampiros con los ajos [risas]. Pero la historia sí le pasó a una amiga y es de verdad”.

Esta, como otras cosas que la joven ha contado y ha dejado sin decir nombres o dar detalles, quedarán para que salgan en una próxima entrevista o en una canción que saque en el futuro.