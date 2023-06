Shaira no tiene problema en hablar de su vida sentimental y es por eso que se atrevió a decir cómo es su hombre ideal, teniendo en cuenta que, por ahora, no tiene pareja.

En el Reto Pulzo, la artista del género popular dio a conocer algunos aspectos que no toleraría de la persona que esté a su lado, por ejemplo, explicó que no aceptaría que su pareja saliera a cenar con amigas, tampoco una relación abierta y mucho menos que se desaparezca un fin de semana.

Sin embargo, la joven cantante sí se mostró flexible con que su novio salga con amigos a rumbear, siempre y cuando conozca a las demás personas y tenga la certeza de que son responsables.

Shaira dice las 3 cosas vitales en una relación y qué piensa del mitimiti

Durante el diálogo con este medio, Shaira afirmó que las 3 cosas que busca en una relación amorosa: amor,respeto y confianza.

“Cuando hay respeto, confianza y se puede hablar con esa persona, cualquier dificultad se puede superar. No soy la más experta en relaciones, pero busco algo tranqui que me aporte a mi vida y a mi carrera, que me ayude y me impulse a mis sueños. Que confié en mi, que me quiera mucho y que pague más del 50“, dijo entre risas.

Y es que la artista santandereana, cuando se refiere a que “pague más del 50”, es porque no le gustan las cuentas mitimiti, argumentando que le gustan que los hombres la sorprendan.

“Nunca. En las primeras citas hay hombres que están acostumbrados a decir vamos a pagar 50/50, yo prefiero pagar”, precisó.

Si bien la cantante que se dio a conocer en el ‘Factor Xs’ comentó que no siempre el hombre debe pagar las cuentas, sí recalcó que de vez en cuando es bueno que tengan detalles, pues eso lo siente como parte de la conquista.

“Una mujer tiene que hacer invitaciones y dar ciertos detalles, pero si el hombre no me sorprende entonces para qué me voy a portar bien con él. Si me va a decir 50/50, tranquilo que yo pago, pero no me vuelve a ver… Cuando llega un hombre super atento no vas a tener que mover una uña, sino que te va a atender como la reina que eres”, concluyó