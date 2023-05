Shaira Peláez fue una de las que más se conmovió y mostró tristeza con la muerte de Mauricio Leal, ya que era una persona muy cercana a su carrera y estuvo presente en muchos eventos importantes. Pero más allá de eso, ellos compartían muchas cosas que no todos conocían y que la artista santandereana confesó en entrevista para el programa ‘Bravíssimo’.

Se sabe que el caso del reconocido estilista no se ha resuelto, incluso su hermano ha cambiado la versión y sigue adelante el proceso legal para conocer la verdad. Pero los que conocieron a ‘Maito’, como los más cercanos lo llamaban, mantienen su recuerdo y hablan con cariño de lo que vivieron juntos.

(Lea también: “Caín te quedó en pañales, cabr…”: Shaira, a Jhonier Leal por asesinato de Mauricio Leal)

Así lo hizo Shaira, en la mañana del sábado 27 de mayo, mientras presentaba un nuevo video musical, que cuenta la historia de una amiga, aunque los presentadores creyeron que era de la misma Shaira.

Shaira quería ser estilista, aparte de convertirse en cantante

Según se supo, antes de ganar el ‘Factor XS’ del Canal RCN, Shaira quería cantar como pasatiempo y combinar ese gusto con otra carrera, así lo contó en la mencionada entrevista:

“Para mí, ser artista, ni siquiera era como tomármelo en serio como una profesión. Yo lo hacía porque me gusta, me apasiona y siempre lo vi como un ‘hobby’. Ahora me lo tomo más en serio, porque estoy más grandecita. Pero decía: ‘quiero estudiar Administración de Empresas, Arquitectura, quiero ser estilista’…”.

Y lo ratificó en otra parte de su relato durante el programa de las mañanas del fin de semana en CityTv: “de niña, quería ser estilista. A mis cinco o seis años decía: ‘Quiero cortar pelo, quiero arreglar así’… Pero hay dones que da Dios, uno tiene que aprovecharlos al máximo y lo que es pa uno es pa uno. Entonces, estoy disfrutando de mi carrera que es la música”.

Esa era una de las cosas que compartía con Mauricio Leal, aun sin conocerse y sin tener claro lo que iba a hacer en su vida profesional. Pero después, cuando le mostraron una foto de ella junto a su amigo, volvieron los recuerdos a su cabeza y empezó a relatar más cosas que compartían:

“¡Ay, qué foto más linda! No, ya lo que tenía llorar, lo lloré, así que tranquilos y no se preocupen. No hagan esas caras”.

Captura de pantalla CityTv

Después de decirle eso a los presentadores, la joven cantante solo tuvo buenas palabras sobre Leal: “‘Maito’ es una persona que va a estar presente en mi corazón y en mi alma los años que me quedan de vida. Porque es una persona que me aportó muchas cosas, más allá de las enseñanzas que me dejó. Compartí muchos momentos con él y le decía –mi hermanito menor–, porque teníamos muchas cosas parecidas”.

Así como ella perseguía el sueño de llegar muy lejos en la música, él quería ser reconocido y seguir entre los estilistas más importantes de Colombia, así lo contó Shaira, con mucho sentimiento: “nos entendíamos a la perfección porque disfrutábamos lo que hacíamos. Él era un apasionado por su carrera, por ser estilista, y yo apasionada por mi música. Eso me lo inculcó él y lo que no estaba bien, me lo corregía. Me ayudaba a ser mejor cada día, me aconsejaba de la mejor manera y estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida; cuando cumplí los quince años fue un momento genial”.

Lee También

Evidentemente, la relación de Shaira y Mauricio Leal era más que una amistad y mucho más profunda que la de un experto en el cuidado personal y su clienta. Eso mismo lo recalcó varias veces la cantante en su testimonio:

“¡Claro! Uno va echando chisme, sabroso. Pero en esta ocasión, no era lo que tuviera que ver con su trabajo o solo la relación estilista y artista. Era una amistad, más que todo, y siempre estaba por encima la amistad. Tengo los mejores recuerdos de él y son los que siempre tengo en mi cabecita y mi corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bravíssimo – CityTv (@bravissimocity)

Terminando ese emotivo momento de recuerdos y sentimientos, Shaira contó que Mauricio Leal la asesoraba en todo momento: “como me movía, como hablaba, a él le hacía caso. Yo le hago caso a pocas personas, es una cualidad mía, pero a él le hacía caso [risas]. Yo no hago caso, no sé hacer caso. Prefiero pedir perdón que permiso [risas]”. Y con una sonrisa en su rostro, los mejores recuerdos y la mejor actitud, ella volvió a hacerle homenaje a su gran amigo.