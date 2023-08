Karol G asombró con el lanzamiento de su nueva canción ‘Mi ex tenía razón’, trabajo en el que exaltó la figura de Selena Quintanilla y que, además, le permitió darle un espacio a ‘Betty, la fea’.

Video de nueva canción de Karol G, ‘Mi ex tenía razón’

La antioqueña compartió desde su cuenta oficial de YouTube el tema musical con el que mostró un estilo muy diferente al que la ha catapultado a nivel mundial en la actualidad.

A diferencia de otra canción que tiene prevista para presentar pronto, la intérprete de ‘Provenza’ afirmó que con ‘Mi ex tenía razón’ tuvo una motivación personal.

En su cuenta personal de Instagram explicó que, al momento de lanzar ese tema musical, estaba frente al público en el primer espectáculo de su gira. Además, dio otro detalle de su éxito, al que calificó como su bebé.

“Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla, te amo”, finalizó.

Lo cierto es que en la composición también le rindió un homenaje a ‘Betty, la fea’, en una mención que a través de la letra permitió recordar a la producción de Canal RCN, que se acerca a su tercera parte.

Lee También

Letra completa de ‘Mi ex tenía razón’, de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”

[Coro]

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían ‘empty’

Me sentía fea como Betty y ahora soy ‘pretty’

En la disco bajándome la botella ‘e Moët

Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía.

[Coro]

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Ey, mmm.