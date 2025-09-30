La violencia alcanzó de lleno al equipo político de Abelardo De La Espriella en Arauca. Este martes, Luis Naranjo, dirigente del Centro Democrático y coordinador del movimiento Defensores de la Patria en ese departamento, sobrevivió a un brutal atentado armado en el que participaron al menos seis hombres con fusiles.

El ataque ocurrió en el barrio Confavi, cuando Naranjo acababa de salir de su casa después de entregar mercados en la comunidad. Apenas habían avanzado unos metros cuando fueron emboscados. Según relató a Semana, los sicarios los arrinconaron y abrieron fuego durante cuatro o cinco minutos. “Era una plomacera tremenda, llovían balas por todos lados”, contó.

El dirigente se salvó gracias a la reacción de su esquema de protección. Siete escoltas lograron contener la agresión, aunque dos de ellos fueron impactados y permanecen en estado crítico en un hospital de la región.

De La Espriella confirmó que Naranjo es uno de los coordinadores de su movimiento político y denunció que lo ocurrido fue un ataque directo contra un integrante de su equipo.

🚨 Hoy atentaron contra nuestros coordinadores de Defensores de la Patria en Arauca. El gobierno y la UNP son responsables del perfilamiento, seguimiento y ataques contra quienes hacemos oposición. Ya asesinaron a un candidato y ahora quieren silenciar a toda una fuerza… pic.twitter.com/qAL4oANjbs — DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) September 30, 2025

El hecho se suma a la ola de violencia que ya cobró la vida de un candidato, haciendo referencia a Miguel Uribe, y que mantiene en alerta a quienes participan activamente en campañas políticas.

