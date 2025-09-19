Un acto estremeció a la región Caribe en la última semana. En un aparente gesto de afecto, un falso abrazo terminó convirtiéndose en un ataque armado, cuando un hombre agredió con un cuchillo a su pareja.

El incidente fue grabado en video y circuló ampliamente en redes sociales, reavivando el debate sobre la gravedad de la violencia doméstica en el país. La grabación muestra cómo, en plena discusión dentro de un supermercado en Riohacha (La Guajira), el agresor se aproxima a la víctima en una aparente muestra de reconciliación.

Las imágenes muestran que el sujeto estaba discutiendo con la mujer, luego le quitó el celular y parecía que se retiraba del lugar, pero regresó y tomó un cuchillo e intentó atacar a la víctima; sin embargo, ella trató de calmarlo.

En medio del gesto conciliador de la mujer, él la abraza y le regresa el teléfono, pero luego retoma sus intenciones y la acata. Pese a quedar herida, ella se pone de pie y el hombre golpea el celular contra el piso y continúa la discusión.

¿Cómo está la mujer agredida por su expareja en La Guajira?

Hasta el momento se desconoce el estado de salud oficial de la ciudadana que, de acuerdo con Guajira News, fue auxiliada por vecinos del establecimiento y fue trasladada a un centro médico.

Por otra parte, las autoridades buscan al agresor que abandonó el lugar luego de varios minutos. El sujeto que se desempeña como mecánico, según informó el citado medio, podría enfrentar cargos por intento de feminicidio.

El episodio provocó rechazo en redes sociales, quienes observaron con espanto la agresión. La escena dejó un ambiente de temor e indignación por la recurrencia de estos hechos, que reflejan la magnitud de la violencia intrafamiliar en la región.

Este hecho, aunque estremecedor, no es aislado. La violencia doméstica continúa siendo un problema estructural en Colombia, donde muchos casos permanecen ocultos tras las puertas de los hogares. Según registros oficiales, las denuncias por violencia intrafamiliar se mantienen entre las más frecuentes en los reportes ante la Policía Nacional y otras entidades competentes.

