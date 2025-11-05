Fue este pasado lunes festivo 3 de noviembre cuando las autoridades de Medellín se enfrentaron a la noticia de la muerte de un turista estadounidense en la entrada de un hotel en el exclusivo sector de El Poblado. El hombre, identificado como Eric Lars Kirkegaard, murió en estado de comoción, dejando una serie de interrogantes para la ciudadanía y las autoridades, en medio de un ambiente de consternación y preocupación, según informó El Tiempo.

“El sujeto se encontraba esperando aparentemente un vehículo cuando repentinamente se desplomó sobre el pavimento. Llamamos a emergencias inmediatamente, pero ya no se encontraron signos vitales,” compartió un empleado del hotel en su declaración a las unidades policiales, según expone el citado diario.

Esta tragedia no es un acontecimiento aislado en la ciudad de Medellín. De hecho, se ha evidenciado que hay al menos otros 15 casos reportados de muertes de ciudadanos estadounidenses en la ciudad durante la primera mitad del 2025. Muchos de estos casos han ocurrido en el sector de El Poblado y, a pesar de que en varias ocasiones se ha atribuido a quebrantos de salud como posibles causas, diversas circunstancias sospechosas han obligado a las autoridades a investigar en profundidad, de acuerdo con el rotativo.

Medios estadounidenses indican que Kirkegaard se desplomó y comenzó a emitir quejidos y a presentar dificultades respiratorias. Pese a que llegaron los paramédicos, fue imposible salvarle la vida, según el periódico. El personal del hotel manifiesta que le habría dado un infarto y que esa fue la causa de su muerte.

Los últimos casos de muerte de extranjeros en Medellín se han dado por quebrantos de salud, sobredosis, autolesiones o causas que no han sido diagnosticadas. De hecho, desde EE. UU. han emitido alertas a sus ciudadanos para que eviten usar aplicaciones de citas en Medellín, debido a incidentes que han escalado en robos, extorsiones y hasta secuestros, según el informe periodístico.

