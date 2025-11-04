Durante la alfombra roja de los Premios Macondo, celebrados en Medellín, la actriz Ana María Orozco, recordada por interpretar a Beatriz Pinzón Solano en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de los medios.

El periodista Carlos Ochoa le hizo una pregunta que resultó incómoda para la artista, quien respondió con elegancia, pero dejando claro que no era el momento para abordar ciertos temas.

El encuentro entre la actriz y el periodista se dio en medio de un ambiente festivo, con decenas de figuras de la televisión y el cine colombiano desfilando por la alfombra roja de los premios Macondo en Medellín.

Ochoa, reconocido por su cercanía con las estrellas de la pantalla, aprovechó la ocasión para hablar con Ana María sobre su participación en la esperada continuación de ‘Betty, la fea‘, producción que ha causado gran expectativa en el público latinoamericano.

Con una sonrisa, Orozco habló sobre esta nueva etapa del proyecto que marcó su carrera:

“La continuación de ‘Betty’ ha sido bellísima, cada vez se pone mejor. Ahora estamos grabando la tercera temporada, con muchas sorpresas. Está muy lindo”, comentó la actriz.

¿Cuál fue la pregunta de Carlos Ochoa que le incómodo a Ana María Orozco?

Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando Carlos Ochoa le hizo una pregunta sobre un tema más delicado: el fallecimiento del actor Gustavo Angarita, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, quien murió el pasado 17 de octubre en Bogotá.

El periodista aprovechó la conversación para preguntarle a Orozco sobre la trayectoria de Angarita y, además, sobre el aparente olvido que muchos actores veteranos enfrentan en la industria.

La pregunta tomó por sorpresa a la actriz, quien guardó silencio por unos segundos antes de responder con serenidad, aunque visiblemente incómoda.

“Es muy importante no olvidarnos de nuestros actores, de quienes han construido la historia de nuestra televisión. Pero es un tema para otro momento y no para esta entrevista. Sería bonito poder charlar más a fondo en otra ocasión”, respondió con tacto.

Por otro lado, sobre el reencuentro con sus compañeros de elenco, añadió que ha sido una experiencia emotiva y llena de gratitud.

“Para mí, ese reencuentro ha sido hermosísimo. El legado de ‘Betty‘ sigue vivo, y que se hable de la historia en otros países es un regalo de la vida. Cada vez me sorprende más y estoy muy agradecida. Las seguidoras siguen siendo fieles y siempre están pendientes”, expresó con emoción.

El momento no pasó desapercibido para los asistentes, que destacaron la elegancia con la que Ana María manejó la situación. La actriz, fiel a su estilo reservado, se retiró de la entrevista con una sonrisa, dejando claro que, aunque algunas preguntas puedan incomodar, su cariño por el público y su profesión sigue intacto

