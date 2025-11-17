En la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025, la capital colombiana se vistió de luto tras un violento accidente de tránsito en el barrio Jorge Gaitán Cortés, justo un día antes de la conmemoración mundial de las víctimas de accidentes viales. De acuerdo a las razones suministradas por la Policía de Transito de Bogotá, el siniestro ocurrió a las 12:45 de la madrugada en la calle 3ª con carrera 36. En una dramática coincidencia, una camioneta Renault Arkana impactó a varios vehículos detenidos en un semáforo, dejando como saldo una persona muerta y varios heridos graves, según informó El Tiempo.

La inocente pasajera, que perdió la vida en el lugar del siniestro, se transportaba en un servicio por aplicación y el impacto afectó mucho más allá de los vidrios rotos y los escombros del vehículo rojo en el que se desplazaba. Una vida truncada y un manto de dolor en la víspera de una fecha que lamentablemente cobra cada día más relevancia, de acuerdo con el rotativo.

Uno de los heridos es el conductor del taxi, matrícula SXM170, trasladado de urgencia a un centro médico, junto con un motociclista que también resultó afectado en el accidente. El vehículo causante del siniestro, conducido por una mujer y con otra como copiloto, es un Renault Arkana, modelo 2026, color azul nocturno y matriculado con la placa PHM139, según el citado diario.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la camioneta está a nombre de E Commerce Logistics SAS. Esta es una empresa dedicada a la asesoría en comercio internacional y logística empresarial, basada en Fontibón y con dos socias. Curiosamente, recientes documentos hallados, registran un fotocomparendo por exceso de velocidad a nombre de una de las propietarias, como lo menciona el periódico.

Ahora, se busca establecer quién estaba al mando de la Renault Arkana al momento del accidente y si la conductora estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia que pudiera haber afectado su capacidad para conducir. Sin embargo, las autoridades ya han descartado el exceso de velocidad como factor contribuyente, de acuerdo con el impreso.

Sin embargo, más allá de las afectaciones personales y materiales, lo que ha desatado mayor polémica, es la ausencia de un comparendo 48 horas después del accidente. Este hecho ha sumado reclamos por parte de familiares de los afectados y muestra una latente preocupación ciudadana.

