En la tarde de este 15 de noviembre la cotidianidad de la vía Buenaventura – Mediacanoa (Valle del Cauca), se vio interrumpida por una escena de pánico inminente. Una tractomula se accidentó sin control tras quedarse sin frenos. Lo que siguió fue un violento impacto, la culminación de una carrera desesperada por detener la máquina.

Sigue a PULZO en Discover

No obstante, en medio del siniestro y los restos del vehículo, ocurrió lo impensable: el conductor emergió ileso. Es un milagro que, dada la magnitud del choque y el peso de la carga, tampoco se registraran heridos.

La evidencia del caos quedó plasmada en varios videos que circulan en redes, los cuales, además de documentar la violencia del accidente, destacan la sangre fría y la pericia del conductor. A pesar de la pérdida total de los frenos, el chófer demostró una habilidad excepcional, maniobrando el vehículo en sus últimos metros para impactar en un punto crucial: una glorieta con una rampa natural.

Lee También

Esta decisión, tomada en una fracción de segundo, fue determinante. Al dirigir el camión hacia un área relativamente despejada, evitó una colisión catastrófica con otros vehículos o peatones, demostrando que su reacción rápida fue un factor clave para mitigar las consecuencias de la falla mecánica.

#IMPRESIONANTE 🚨 Tractomula se quedó sin frenos en la tarde del 15NOV en la vía B/ventura–Mediacanoa (V. Cauca). El vehículo terminó chocando en una glorieta donde por fortuna no se registraron heridos y el conductor resultó ileso. El momento quedó registrado en varios videos. pic.twitter.com/8SRgvMT29a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 16, 2025

Justamente, después que la tractomula se detuvo encima de un barranco lleno de escombros, varias personas que estaban cerca salieron corriendo a auxiliar al conductor, abriéndole la puerta y dándole la mano para que se bajara. El operario descendió lentamente y caminó por sus propios medios. Segundos después sacó su celular, probablemente, para comunicar a sus familiares sobre lo acontecido.

(Vea también: La mentira que pone en jaque al dueño del carro involucrado en accidente en avenida Mutis)

A pesar de la espectacularidad y el alivio por el resultado, el accidente deja varias preguntas sin resolver. Hasta el momento de esta publicación, se desconoce la identidad de la empresa a la que pertenece el conductor o el vehículo de carga. Esta información es crucial para iniciar las investigaciones que permitan determinar el origen de la falla de frenos, establecer si se cumplían con las revisiones técnico-mecánicas reglamentarias y aplicar las responsabilidades correspondientes.

#IMPRESIONANTE 🚨 Tractomula se quedó sin frenos en la tarde del 15NOV en la vía B/ventura–Mediacanoa (V. Cauca). El vehículo terminó chocando en una glorieta donde por fortuna no se registraron heridos y el conductor resultó ileso. El momento quedó registrado en varios videos. pic.twitter.com/8SRgvMT29a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 16, 2025

“Menos mal encontró una rampa natural que lo ayudó a terminar el trayecto a salvo“, “esos siempre van embalados y culpan a los frenos, pero bueno, algo que si falta en este miserable país son rampas de emergencia” y “aguantó y aguantó hasta que vio con qué podía chocar. Suena feo, pero se preparó toda su vida para este momento y le salió bien”, son algunos comentarios hechos en X.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.