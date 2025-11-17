Tener un seguro es prácticamente obligatorio en Colombia, pues nadie está exento de un accidente o un choque y ahí es que es importante tenerlo, ya que con eso no le toca pagar, sino que todo lo cubre la compañía.

Sin embargo, muchas veces, dependiendo de la marca y el modelo del carro, los repuestos no son tan sencillos de conseguir, por lo que pasan varios meses sin que llegue y ahí comienzan los problemas.

No obstante, ahora las aseguradoras tienen un plan para que eso no se convierta un problema, pues buscan la manera de que si el cliente consigue el repuesto, le dan el dinero. Eso se llama arreglo directo.

Edgar Peñaloza, gerente de Litigios, RC y Control de Fraude en Allianz Colombia, en diálogo con Pulzo.com, explicó: “Son temas de servicio bien complejos. Obviamente nosotros tratamos de darle todas las facilidades al cliente. Por ejemplo, hay un método que se llama arreglo directo. A hoy, yo no le puedo poner un repuesto que no sea original y homologado, pero usted como cliente si puede decir ‘no me puedo quedar sin mi espejo seis meses’, entonces usted dice que lo vio en otro lado, que no es original, pero usted lo quiere poner. Ahí entran esos arreglos directos que es que si el arreglo le cuesta 2 millones de pesos, yo se lo doy y usted soluciona su vehículo”.

Y agregó: “Obviamente nosotros cada vez trabajamos más en arreglos comerciales. Incluso estamos importando repuestos que sabemos, por los números, que más se siniestran o más hacen falta. Entonces por ejemplo un repuesto que no se consigue fácil, lo vamos pidiendo, lo guardamos en bodega y con eso tenemos ‘stock’ para responderle al cliente”.

Más allá de estos problemas, que igual no son muy comunes, siempre es importante tener un seguro activo para su vehículo, pues, de nuevo, nadie está exento de un accidente o algo por el estilo.

“Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”, concluyó Peñaloza, agregando que muchas veces por un accidente de tránsito, las personas pueden quedar en quiebra.

