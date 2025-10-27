Así como hay una alegría por la eliminación de miles de reportes negativos de Datacrédito, un respaldo gigante para la compra y venta de vehículos en Colombia se aparece en el panorama.

El asunto gira alrededor de la oferta de garantías extendidas para carros en el territorio colombiano, tema que para muchos actores involucrados en los proceso de adquisición resultan determinantes.

Por eso, la presencia de una figura que tiene experiencia en este negocio sirve como un respiro para miles de conductores que sueñan con esa certeza cuando buscan en concesionarios, compraventas y aseguradoras.

¿Dónde conseguir garantía extendida de carros en Colombia?

Garantiplus, empresa especializada en ofrecer garantías extendidas para vehículos, tanto en carros nuevos como usados, anunció su presencia con oficinas en Colombia, además de sedes en México y Chile.

Esta compañía de origen español presta un servicio que permiten extender la cobertura una vez que la garantía original del fabricante ha finalizado o bien si el vehículo perdió tal cobertura.

“Nuestro propósito es claro: profesionalizar y dar confianza al mercado de vehículos nuevos y usados. Garantiplus es hoy la opción más sólida del sector gracias a su modelo digital integral, cobertura regional y compromiso con la transparencia en cada etapa del proceso”, señaló la empresa.

También ubicada en Costa Rica, Ecuador, Panamá, Guatemala, Argentina y Perú, ofrece un modelo de garantía mecánica 100% digital que profesionaliza el mercado de vehículos nuevos y usados, para darle valor y confianza en toda la cadena automotriz.

Eso ayuda para que concesionarios, compraventas y aseguradoras ofrezcan a sus clientes una experiencia postventa diferenciada, mejorando la fidelización y fortaleciendo su reputación.

¿Qué buscar en la garantía extendida de carros?

A través de un modelo flexible y adaptable, la garantía extendida de carros diseña, gestiona y administra planes que protegen tanto a modelos nuevos como usados, para darle valor real en cada etapa del ciclo comercial.

Ese modelo de ayuda a las nuevas demandas del mercado: consumidores informados, empresas que buscan diferenciarse y un ecosistema en plena transformación digital.

Garantiplus plantea algunos puntos claves sobre las garantías extendidas para vehículos:

Coberturas personalizadas, adaptadas a cada mercado y tipo de vehículo.

Procesos 100 % digitales, desde la contratación hasta la gestión de incidencias, con tiempos de respuesta más ágiles.

Integración tecnológica con plataformas DMS y CRM, facilitando la administración y el seguimiento de garantías.

Modelo ‘white label’, que permite a las marcas ofrecer el servicio con su propia identidad comercial.

Soporte regional especializado, que asegura atención local con estándares internacionales.

Este tipo de modelo contribuye a elevar los estándares de transparencia y seguridad en un mercado donde la compra de un vehículo sigue siendo una de las decisiones financieras más importantes para las familias latinoamericanas.

