La adquisición de un vehículo nuevo o el traslado de su matrícula a la capital colombiana implica una serie de trámites y costos que los ciudadanos deben tener en cuenta. Recientemente, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha actualizado las tarifas para estos procesos, las cuales cobran especial relevancia, además, por la posibilidad de eximir a los propietarios de la medida de pico y placa durante los fines de semana.

Para aquellos que optan por comprar un carro nuevo y matricularlo por primera vez en Bogotá, la tarifa es de 589.200 pesos. Este monto cubre el proceso de inscripción inicial del vehículo en el registro distrital. Es importante destacar que completar este trámite no solo formaliza la propiedad y circulación del automóvil, sino que también es el primer paso para acceder a las exenciones de ciertas restricciones vehiculares, como la que la entidad buscaría implementar durante los fines de semana.

Por otro lado, si la intención es trasladar la matrícula de un vehículo el costo es de 400.000 pesos, la cual aplica para quienes tienen registrados en otra ciudad o municipio aledaño sus carro. Este proceso permite a los conductores con residencia o intereses permanentes en la capital legalizar la procedencia de su automóvil y asegurar el cumplimiento de las normativas distritales.

Al matricular o trasladar el vehículo a Bogotá, los propietarios se estarían salvando o eximiéndose de la futura restricción de pico y placa para el fin de semana. La inversión en la matrícula se convierte así en un beneficio doble: la legalización del vehículo y la obtención de una ventaja operativa frente a las posibles limitaciones de movilidad durante los días festivos.

¿Cuál será el horario del pico y placa para fin de semana en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha confirmado una nueva disposición respecto a la medida de pico y placa que aplicará durante los fines de semana en la capital. Contrario a lo que algunos ciudadanos pudieran esperar, el horario de la restricción vehicular para sábados y domingos no tendrá variaciones respecto al que rige de lunes a viernes. De acuerdo con la entidad distrital, la medida busca unificar y simplificar la regla para los conductores, asegurando que la restricción sea más fácil de recordar y cumplir.

Esta decisión implica que, una vez la nueva medida entre en vigencia, los bogotanos deberán acatar el mismo horario extendido para el pico y placa durante el fin de semana va desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esta franja de 15 horas de restricción se mantendrá inalterada, lo que exige a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos sabatinos y dominicales, teniendo en cuenta la rotación de placas que defina la Secretaría. La entidad hace un llamado a la ciudadanía para consultar los detalles específicos de la rotación y evitar posibles sanciones.

