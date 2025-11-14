Del 14 al 23 de noviembre en Corferias se llevará a cabo una nueva edición del Salón del Automóvil, el evento que reúne a todas las marcas del país, las cuales exhiben sus mejores vehículos, los más recientes lanzamientos y más, por lo que llama mucho la atención de miles de ciudadanos.

Porsche presentó el Ocelote, un exclusivo deportivo para celebrar sus 30 años en Colombia

Esta edición en particular promete una gran presencia de personas debido a los lanzamientos que se han hecho en los últimos meses, pues actualmente hay vehículos con mucha tecnología y a precios relativamente asequibles, por lo que se presentan como una buena opción.

Además, unos automóviles que llaman mucho la atención son los eléctricos, puesto que ayudan al medio ambiente y tienen beneficios en el país, como deducciones en la declaración de renta y la no restricción de movilidad en las principales ciudades.

Cinco carros eléctricos económicos del Salón del Automóvil

De hecho, hay algunos que están a muy buenos precios, por lo que para quienes se necesitan mover por la ciudad todos los días son una muy buena opción.

Una de las alternativas es el Renault Kwid E-Tech, de la marca francesa, el cual se vende desde los 72’000.000 de pesos y ha gustado debido a su autonomía de hasta 298 kilómetros, además del maletero de 290 litros y el centro multimedia de 10.1 pulgadas.

Luego aparece un vehículo que por su diseño y comodidad ha gustado bastante, el JMEV 3, de la compañía JMC, el cual viene en distintos colores, ofrece una autonomía superior a los 300 kilómetros y cuenta con un gran espacio tanto en el interior como en el maletero. Dicho vehículo se consigue desde los 74’990.000 pesos.

Por otra parte aparece el más reconocido del segmento, el BYD Seagull, el cual vale 79’990.000 pesos, cuenta con autonomía de hasta 380 kilómetros, viene en colores blanco, azul, negro y verde y cuenta con seis ‘airbags’ en su interior, haciéndolo uno de los más seguros del mercado.

Otra opción es el Jac Eléctrico E30X, que es un vehículo tipo ‘Hatchback’, con motor 100 % eléctrico de 134 caballos de fuerza y 175 Nm de torque. Su autonomía alcanza los 400 kilómetros y cuesta 86’000.000 de pesos.

Finalmente, el último que seguramente marcará tendencia durante este evento será el Chevrolet Spark, que fue lanzado hace muy poco, cuesta 99’900.000 pesos y alcanza una autonomía de 360 kilómetros. Este vehículo ha sido tendencia precisamente por ser el ‘remake’ del vehículo que tanto se vendió y se usó en Colombia, pero ahora llegó eléctrico y más en estilo de camioneta.

Marca de carros que competirá con BYD llegó a Colombia: vehículos de menos de $ 90 millones

Estas son solo algunas de las opciones que habrá en el Salón del Automóvil, pero hay que recordar que habrá cientos de marcas con muchos vehículos exhibidos para toda clase de gustos y presupuestos.

