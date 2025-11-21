El primero en contar el incidente fue Levy Rincón, conocido en redes sociales como uno de los ‘influencer’ del petrismo. Según él, Jhon Frank Pinchao, recordado por ser uno de los pocos sobrevivientes a la matanza de las Farc en Mitú y su posterior secuestro y fuga, le pegó por la espalda en un restaurante, en Bogotá.

Él aseguraba tener pruebas de los hechos, como esperando que Pinchao desmintiera dicho encuentro violento, pero el policía (r) apareció en redes sociales confirmando que sí le pegó.

El video lo compartió Íngrid Betancourt y allí aparece Jhon Frank dando unas declaraciones sobre lo ocurrido: “Levy Rincón: ud es un guerrillero, secuas de secuestradores. Viene a insultar a una mujer en mi mesa; bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente, no por detrás, como usted lo dice. Si no le tuve miedo al ‘mono jojoy’ y a toda su guerrilla, no le voy a tener miedo a usted”.

Además las imágenes de Pinchao, también se conocieron videos del encuentro entre ellos dos. Allí se ve al exsecuestrado respaldado por sus escoltas y aunque él les pedía que lo dejaran, ellos lo seguían protegiendo.

Estas son las imágenes del hecho:

Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted. https://t.co/ZyIhxbp14K pic.twitter.com/Ra3CCcPYCe — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 20, 2025

Jhon Frank Pinchao hace parte de la lista de personas que se lanzan como candidatadas al Senado en el partido Oxígeno, liderado por Íngrid Betancourt. Ella, sin hablar de los hechos violentos, sí mostró un respaldo con el exsecuestrado que aspira a una curul.

Quién es Jhon Frank Pinchao

Jhon Frank Pinchao es un expolicía colombiano conocido a nivel nacional por haber sido secuestrado por las Farc durante casi 9 años y por su escapatoria en 2007, uno de los casos más recordados de supervivencia en el conflicto armado colombiano.

Quién es y por qué es conocido

Era subintendente de la Policía Nacional cuando fue secuestrado por las Farc el 1 de noviembre de 1998, durante la toma guerrillera a Mitú (Vaupés).

Permaneció cautivo durante 8 años y medio en campamentos de las Farc junto a otros secuestrados, incluidos militares y policías.

Logró escapar el 28 de abril de 2007, aprovechando un descuido de sus captores. Caminó solo por la selva más de dos semanas hasta encontrar una unidad antidrogas en el Guaviare.

Su testimonio fue clave para:

Reafirmar que las Farc sí mantenían secuestrados en condiciones inhumanas.

Entregar detalles sobre el estado de otros cautivos, como Íngrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses.

