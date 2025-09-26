Sigue temblando en Colombia luego de los sacudones que provocaron preocupación en Venezuela. Un sismo de magnitud 3.5 se sintió en territorio colombiano en la madrugada de este jueves 26 de septiembre.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se presentó con epicentro en Los Santos (Santander) y una profundidad de 147 kilómetros. Además, algunos usuarios de redes sociales confirmaron el movimiento telúrico.

“En Floridablanca se sintió bastante” y “Yo sabía que no me estaba quedando loco, con tantos temblores últimamente ya tengo la sensibilidad de percibir hasta de magnitudes pequeñas”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque la actividad sísmica es común en esa zona, ya son tres los temblores que se presentan durante la noche. El más fuerte se presentó con una intensidad de 4.8 y fue reportado en varias zonas del país.

Conozca cómo reportar un sismo en Colombia

La percepción de un sismo depende de varios factores, como su magnitud, la profundidad en la que se origina y la distancia al epicentro. Por eso, no todas las personas lo sienten de la misma manera. Sin embargo, cuando ocurre, reportarlo resulta fundamental: estos avisos permiten estimar con rapidez los posibles efectos y facilitan la acción de los organismos de emergencia, que pueden responder de manera más efectiva.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa sobre un movimiento telúrico a través de sus cuentas oficiales, los ciudadanos tienen la opción de diligenciar el formulario Sismo Sentido. Con esta herramienta, la entidad recopila datos que ayudan a determinar si hubo daños, los comunica a las autoridades competentes y calcula la intensidad del movimiento: una medida cualitativa que refleja qué tanto se percibió.

Este tipo de información no solo agiliza la respuesta ante una emergencia, sino que también fortalece el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país, aportando a la prevención y reducción del riesgo en futuras eventualidades.

