En los últimos días, ‘Timochenko‘, excomandante de las Farc, estuvo en una audiencia en la JEP y allí pidió por garantizar la seguridad para los excombatientes, alegando que hubo aumento en la violencia contra ellos. Luego de su reclamo en X, la periodista Diana Saray Giraldo le reclamó por el total abandono al que están sometidas todas estas víctimas, quienes, según ella, “también piden protección, a ellas también les están asesinando a sus familias”.

Ante esto, ‘Timochenko‘ subió una foto en respuesta a Diana Saray y una extraña señal que hace con sus dedos en forma de una cruz. “Aquí cruzando los dedos para que Diana Saray, con el aparato mediático que la respalda, logre demostrar que soy Senador de la República de Colombia y me informe lo más pronto posible donde están depositando ese sueldo que bastante falta me está haciendo”, dice el trino. Sin embargo, el exguerrillero recibió una cruda respuesta de una mujer que asegura haber sido su víctima.

Aquí cruzando los dedos para que @DianaSaray, con el aparato mediático que la respalda, logre demostrar que soy Senador de la República de Colombia y me informe lo más pronto posible donde están depositado ese sueldo que bastante falta me está haciendo. https://t.co/nfVeNEjeXO pic.twitter.com/3LPueGZXBq — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) April 11, 2025

Katherine Miranda se preguntó el significado del símbolo que hizo ‘Timochenko‘ con sus manos. Deisy Dorelly, una mujer víctima del reclutamiento forzoso a menores de edad que hacían las Farc en plena guerra, dio un desgarrador testimonio sobre esta señal.

Según Deisy, esta era un símbolo muy común en los campamentos de las Farc, pues cuenta que era con la que los comandantes de la guerrilla obligaban a las niñas a mantener relaciones íntimas con ellos.

“Siento horror, miedo, escalofríos […] [tenían que hacerlo o] si no nos fusilaba, si la justicia no le llega, la justicia divina algún día le llegará. Para quien es esa señal realmente, acaso es para mujeres que hemos hablado. Amenaza”, escribió en su cuenta de X. Haga clic aquí para ver el trino completo.

¿Quién es Deisy Dorelly, víctima de las Farc?

Deisy Dorelly decidió romper el silencio sobre los vejámenes a los que fue sometida cuando era integrante de las filas de las Farc. En una entrevista con Caracol Radio, contó que la reclutaron a la fuerza en Casanare cuando estaba muy pequeña. “Mi infancia realmente fue hasta los 11 años. Viví en una familia muy humilde. Estudié hasta cuarto de primaria, pero fui muy feliz con mis padres, mis hermanos, hasta que llegó la guerrilla”, relató.

Relató que fue reclutada en contra de su voluntad durante unas fiestas de su pueblo. “Una noche llegó un comandante del Frente 28, se llamaba ‘Jair’ y le dijo a mi mamá: “venimos por la muchacha”… así, como si uno fuera un animal… le dijeron “o la entrega o le pegamos un tiro” y me puse a llorar. Sin embargo, tomé como esa valentía y le dije a mi mamita ‘tranquila, yo me voy’, porque yo sabía que si ella no aceptaba, la mataban”, contó.

Ella estuvo tres años integrando las filas de las Farc, contó que la obligaron a ponerse una T de cobre cuando ni siquiera se había terminado de desarrollar. Este procedimiento le causó una hemorragia que duró 15 días y cuando se curó, empezaron a abusar de ella.

“Los comandantes principales de las Farc fueron los que hicieron todo esto. Si ellos no hubiesen ordenado reclutar tantos niños como me pasó a mí, no hubiera sucedido. Las Farc sí violaron niños, sí reclutaron a niños menores de edad. Yo tenía 11 años, me violaron, me abusaron de todas las maneras posibles” dijo en entrevista con el medio citado.

Sandra Ramírez, hoy senadora, fue una de las apuntadas por Deisy sobre lo que sucedía con las niñas en los campamentos. “Ella era de ‘Manuel Marulanda‘. Era la que mandaba también. Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado de las Farc. Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche.”

