Un fuerte sismo sacudió a Colombia en la noche de este jueves 25 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó la situación que provocó alarma en muchos colombianos, principalmente en la zona norte y oriente del país, teniendo en cuenta que son cercanas al epicentro.

(Vea también: Enjambre sísmico sacude Zulia: temblores estremecen Venezuela y llegan hasta Colombia, ¿qué ocurre?)

En el reporte preliminar de la entidad indicó el sismo fue de 4.5, pero con el paso de los minutos, se puedo establecer que la magnitud alcanzó los 4.8. De inmediato hubo mensajes en redes sociales de que se había sentido en varios municipios de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Boyacá.

La hora exacta en la que se registró fue a las 7:21 de la noche, con una profundidad de 148 kilómetros y con epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.