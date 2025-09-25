Un fuerte sismo sacudió a Colombia en la noche de este jueves 25 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó la situación que provocó alarma en muchos colombianos, principalmente en la zona norte y oriente del país, teniendo en cuenta que son cercanas al epicentro.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2025-09-25, 19:21 hora local. Magnitud 4.5. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/CM3YBJvCdN
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 26, 2025
En el reporte preliminar de la entidad indicó el sismo fue de 4.5, pero con el paso de los minutos, se puedo establecer que la magnitud alcanzó los 4.8. De inmediato hubo mensajes en redes sociales de que se había sentido en varios municipios de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Boyacá.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-09-25, 19:21 hora local Magnitud 4.8, Profundidad 148 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/r36snDsSfm
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 26, 2025
La hora exacta en la que se registró fue a las 7:21 de la noche, con una profundidad de 148 kilómetros y con epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio nacional.
