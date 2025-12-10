Durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre de 2025, Colombia amaneció con el sobresalto de un sismo de magnitud 5.8 que se dejó sentir en diferentes puntos del país, especialmente en su franja central. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Los Santos, Santander, una localidad conocida por su elevada actividad sísmica.

Alarmas de emergencia sonaron en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Duitama, interrumpiendo el sueño de miles de colombianos en la fría madrugada. De inmediato, la población procedió a evacuar sus viviendas siguiendo los protocolos de seguridad: buscar espacios abiertos, proteger a las mascotas y evitar correr en medio del pánico.

Al respecto, el periodista Felipe Zuleta describió en Blu Radio la experiencia que vivió con el temblor de este miércoles: “Se sintió muy fuerte, duró bastante tiempo, yo salí y me encontró a una vecina que tenía la pijama del último temblor, yo le dije que si no tenía para comprarse otra”.

Los organismos de gestión de riesgos se activaron enseguida ante la emergencia. Entre ellos, los Bomberos de Cundinamarca y Bogotá, que realizaron rondas iniciales para evaluar las condiciones de infraestructura y salud de la población. Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en Bogotá pidió tranquilidad a la población e insistió en los protocolos de autoprotección ante posibles réplicas.

Desde un punto de vista científico, el SGC explicó que la magnitud de 5.8 del sismo corresponde a una intensidad significativa, que en la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) se entendería como un evento con efectos “fuertemente sentidos”. Sin embargo, la ausencia de daños materiales relevantes ni pérdidas humanas refleja una respuesta adecuada de la infraestructura del país y el seguimiento de los protocolos de emergencia.

