Felipe Zuleta, reconocido periodista y analista político colombiano, no se guardó nada en una reciente entrevista en la que abordó temas como la gestión del actual presidente Gustavo Petro y el panorama de las próximas elecciones en Colombia.

En términos contundentes, Zuleta señaló en revista Semana que consideraba a la gestión de Petro como “la más corrupta en la historia reciente de Colombia”. Fue muy crítico con la forma de operar del mandatario actual, mencionando que “Petro no gobierna, no se comunica con sus ministros ni consejeros” y resaltó su opinión de que su administración ha sido “negligente y desordenada”. De acuerdo al comunicador, la elección de Petro se puede atribuir a la negligencia de la clase dirigente, la cual no logró ofrecer una alternativa creíble al candidato.

Resalta del presidente un rosario de defectos; lo describe como mitómano, egocéntrico, megalómano y mal gobernante, aunque también reconoce que “es un gran comunicador”, cita que se ha vuelto viral desde su emisión en la entrevista.

No solo criticó a Petro, sino que también fue muy duro con la Fiscal Luz Adriana Camargo, a quien considera que ha cometido errores en su gestión, principalmente por su estrategia de no hablar con los medios. De Petro, señaló que cambia constantemente de personaje e impone su agenda con verdades, mentiras y locuras.

Sobre las elecciones, Zuleta opina que la izquierda podría ganar si la derecha y el centro no se unen y ve como candidatos fuertes para la segunda vuelta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En el terreno de la seguridad, Zuleta señaló que el presidente Petro ha debilitado de manera determinante a las Fuerzas Militares y ha favorecido a los grupos al margen de la ley, lo que ha llevado a un retroceso de 35 años en seguridad. También criticó el Acuerdo de Paz de 2016, acusando a Juan Manuel Santos de haber engañado al país.

Afirmó en su polémica intervención que “Petro es hoy el tipo más odiado del país y que su figura será difícil de superar en el futuro político colombiano”, augurando un legado nada positivo para el gobernante.

