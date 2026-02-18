El representante a la Cámara David Racero respira tranquilo. En las últimas horas, el Consejo de Estado cerró definitivamente el polémico proceso conocido como el caso “fruver”, una sombra que lo perseguía por presuntas irregularidades laborales. Con esta decisión, el congresista suma siete procesos archivados a su favor, consolidando lo que él denomina una victoria contra la “persecución”.

La controversia nació de denuncias sobre un negocio familiar de frutas y verduras en el que, supuestamente, se pagaban salarios por debajo del mínimo y se exigían jornadas de hasta 13 horas sin prestaciones. Sin embargo, el alto tribunal determinó que no hubo pruebas suficientes para despojarlo de su investidura, dándole la razón al político del Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro no tardó en salir en defensa de su aliado. Tras conocerse el fallo, el mandatario cuestionó duramente a los medios tradicionales, señalando que existió una “campaña sistemática de desprestigio” para acabar con la carrera de Racero sin fundamentos reales.

Por su parte, el congresista se mostró indignado por la “sevicia” de los ataques recibidos:

“Han pretendido destruir mi nombre y mi vida política con ataques de toda índole. Su intención fue acabarme a como dé lugar, ya sea por mezquindad política u odio personal”, aseguró Racero tras conocer que conservará su curul.

Consejo de Estado cierra proceso a mi favor en caso “fruver”. Con este caso ya van 7 procesos que me cierran de índole judicial y administrativo.

He sido prudente en contestar tanta difamación, esperando que la justicia actúe. Han pretendido destruir ni nombre, mi vida… pic.twitter.com/5SWRnBisV8 — David Racero (@DavidRacero) February 18, 2026

Lejos de intimidarse por el escándalo que lo puso en el ojo del huracán, David Racero aprovechó el fallo para “coquetearle” a un nuevo periodo en el Congreso. Aseguró que este episodio, en lugar de debilitarlo, fortalece su proyecto político.

“Hoy les decimos que este proyecto se fortalece, que nos reelegiremos y que seremos más. Seguiré dando mi vida por este proyecto en el que creo”, sentenció el representante, dejando claro que el cierre del caso “fruver” es el combustible para su próxima campaña electoral.

