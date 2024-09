En la zona T, uno de los lugares más exclusivos de Bogotá, está ocurriendo una situación que tiene atemorizadas a las mujeres que frecuentan los restaurantes, locales comerciales y discotecas cercanas al centro comercial Andino.

Esta semana se han conocido los testimonios de dos mujeres que aseguran haber sido intimidadas hombres que las siguen en dicha zona bajo la excusa de halagarlas e invitarlas a salir, pero que, presuntamente, buscan drogarlas para robarlas.

Luego de que se viralizara el video de una mujer que relató cómo varios hombres la siguieron cuando caminaba junto a una amiga en inmediaciones del Andino, otra mujer salió a contar que le ocurrió lo mismo y que dicha situación le produjo pánico.

“Me pude ir, pero quién sabe qué hubiera pasado”, inició diciendo la joven. Luego, señaló que por las condiciones de la situación, cree que lo menos grave es que la pudieron haber atracado.

“Eran las tres de la tarde. Iba hacia un restaurante cuando se me acercó un hombre bastante insistente a decirme algo, según él, muy importante. Me dijo que no quería dejar pasar esa oportunidad, que veía algo muy diferente en ella y que se veía hermosa”, recordó la mujer.